'Aún es de Noche en Caracas' Impacta en Cines de Guatemala

La película "Aún es de noche en Caracas" se estrenó oficialmente en las salas de cine de Guatemala, sumándose a una trayectoria internacional marcada por la ovación crítica y el impacto emocional en festivales y públicos de distintos países.
Dirigida por Mariana Rondón y Marité Ugás, la cinta propone un retrato crudo y sin concesiones del colapso social venezolano a través de una historia íntima y asfixiante.
La producción está basada en la novela La hija de la española, de la escritora Karina Sainz Borgo, traducida a más de 28 idiomas. La adaptación cinematográfica transforma el relato literario en un thriller psicológico que combina drama, suspenso y una profunda reflexión sobre la pérdida de identidad en contextos de crisis extrema.
La historia sigue a Adelaida, interpretada por la actriz colombiana Natalia Reyes, una mujer que queda completamente sola en una Caracas devastada tras la muerte de su madre y la toma de su apartamento por un grupo de mujeres leales al régimen. A partir de ese momento, la protagonista se ve obligada a enfrentar el miedo, la persecución y el desarraigo, hasta comprender que para sobrevivir debe renunciar a quien es y asumir otra identidad.
El filme construye una atmósfera opresiva a través de largas secuencias nocturnas y una paleta visual dominada por tonos rojos, reforzando la sensación de encierro y amenaza constante. La frase "Siempre será de noche" se convierte en un eje simbólico que resume el estado emocional de la protagonista y, al mismo tiempo, de un país entero.
La crítica internacional ha destacado el cambio de registro de las directoras, conocidas previamente por retratos sociales más íntimos, al apostar ahora por una narrativa de tensión permanente. Diversos análisis han señalado que la película funciona también como una carrera contra el tiempo, donde cada decisión puede significar la salvación o la muerte.
El reparto incluye al actor venezolano Edgar Ramírez, quien además participó como productor, aportando una dimensión personal al proyecto. El elenco se completa con intérpretes como Moisés Angola, Sheila Monterola y Samantha Castillo, quienes encarnan personajes atrapados entre la lealtad política, el miedo y la necesidad de sobrevivir.
Aunque la historia se desarrolla en Caracas, el rodaje se realizó mayoritariamente en México, con un equipo técnico y artístico integrado en gran parte por inmigrantes y exiliados venezolanos, lo que reforzó la autenticidad emocional del proyecto. La música estuvo a cargo de Camilo Froideval, aportando una capa adicional de tensión y melancolía al relato.
El recorrido internacional de la película incluye su paso por el Festival de Venecia y el Toronto International Film Festival, donde obtuvo múltiples reconocimientos y consolidó su prestigio como una de las producciones latinoamericanas más relevantes del año.
Con su llegada a las salas guatemaltecas, "Aún es de noche en Caracas" se presenta como una experiencia cinematográfica intensa que invita a reflexionar sobre el exilio, la identidad y el costo humano de la violencia política. Más que una historia local, la película conecta con miedos universales y deja al espectador frente a una pregunta incómoda: qué estaríamos dispuestos a perder para seguir con vida.
