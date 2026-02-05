Culpan a Jennifer Lopez por despido de Cole Walliser

La reciente edición de los Grammys no solo dejó actuaciones memorables y grandes ganadores, también abrió la puerta a una inesperada controversia detrás de cámaras. La ausencia del popular sistema Glambot —la cámara de alta velocidad que captura los looks de las celebridades en la alfombra roja— llamó la atención de seguidores y medios, y rápidamente surgió una pregunta: ¿qué pasó con su director, Cole Walliser?
Lo que parecía un simple cambio de producción escaló hasta convertirse en tendencia cuando en redes sociales comenzaron a circular versiones que señalaban indirectamente a Jennifer Lopez como responsable de su salida. Sin embargo, la realidad detrás del caso resulta más compleja.
¿Qué es el Glambot y quién es Cole Walliser?
El Glambot, operado por la cadena E! Entertainment, se ha convertido en uno de los elementos más esperados de las alfombras rojas. Se trata de una cámara robótica de alta velocidad que graba tomas cinematográficas de los artistas mientras posan, generando clips espectaculares que se viralizan en segundos.
Detrás de este formato está Cole Walliser, cineasta y director creativo que durante años ha guiado a celebridades sobre cómo moverse y posar frente al lente. Su trabajo lo convirtió en una figura habitual en ceremonias como los Grammy, los Globos de Oro y los Óscar.
La polémica con Jennifer Lopez
El nombre de Jennifer Lopez apareció en la conversación luego de un momento ocurrido durante la alfombra roja de los Globos de Oro. En ese evento, la cantante y actriz posó con naturalidad y experiencia frente al Glambot, sin seguir estrictamente las indicaciones de Walliser.
Algunos usuarios interpretaron su actitud como distante o desinteresada, lo que generó críticas hacia la artista. No obstante, el propio Walliser salió en su defensa públicamente, asegurando que López es una profesional que domina las cámaras y no necesitaba demasiada guía.
Paradójicamente, lo que comenzó como ataques hacia JLo terminó volviéndose en contra del director.
De acuerdo con reportes difundidos por medios especializados como Variety, la verdadera razón de la exclusión de Walliser de la alfombra roja de los Grammy estaría relacionada con antiguos correos electrónicos filtrados, fechados en 2019.
En ellos, el director habría respondido de manera despectiva a una mujer interesada en contratar el Glambot para su boda. En los mensajes, supuestamente cuestionaba su capacidad económica y utilizaba un tono considerado arrogante.
Las frases, que insinuaban costos exagerados y comentarios sarcásticos, fueron vistas como poco profesionales y contrarias a los estándares de atención al cliente que exige la cadena televisiva.
Tras hacerse públicos, E! habría decidido no contratarlo para la cobertura del evento, marcando su primera gran ausencia en años.
La respuesta del director
Walliser reconoció la existencia de los mensajes y ofreció disculpas. Aseguró que en ese momento trabajaba solo, sin equipo de apoyo, y que se encontraba saturado respondiendo correos, editando videos y produciendo contenido, lo que influyó en el tono brusco de sus respuestas.
"Ese tono no está bien", admitió, explicando que fue un error del pasado.
Hasta ahora, ni la cadena ni el cineasta han confirmado oficialmente si la separación será permanente.
