Peppa Pig Fomenta la Inclusión con el Hermano Menor

Peppa Pig da un paso adelante en materia de inclusión al integrar en su narrativa la historia de George, el hermano menor de Peppa, quien ahora es diagnosticado con sordera moderada.
Este giro busca acercar la experiencia de la hipoacusia infantil de manera educativa y comprensible, brindando a niños, padres y cuidadores herramientas para comprender y abordar la diversidad auditiva en el entorno familiar.
La revelación ocurre durante una revisión médica de rutina a la que asiste la familia de Peppa Pig. En ese contexto, los creadores muestran cómo George comienza a utilizar un audífono y cómo percibe los sonidos de forma diferente.
La serie infantil aborda el proceso de adaptación de George y su entorno, un enfoque pensado para que la audiencia infantil entienda la pérdida auditiva como parte de la diversidad humana, enfatizando la importancia de la información, el acompañamiento y el acceso a herramientas adecuadas.
Este tema saldrá en nuevos episodios que se estrenarán en las siguientes fechas:
- 6 de febrero: Estreno en el canal de YouTube Peppa Pig Tales con un episodio que explora la perspectiva auditiva de George.
- 2 de marzo: Lanzamiento de nuevos capítulos de la temporada 11 en Latinoamérica a través de Max y Discovery Kids.
- 23 de marzo: Emisión especial del episodio "Hearing Loss" tanto en Nickelodeon (Estados Unidos) como en Discovery Kids (Latinoamérica).
Estas fechas garantizan que los niños y sus familias puedan conocer la historia en diferentes momentos y plataformas accesibles.
Asesoría experta y representación responsable
Hasbro, como propietaria de la franquicia, colaboró con organizaciones especializadas para asegurar una representación precisa y respetuosa de la sordera.
Sumó esfuerzos con la National Deaf Children’s Society del Reino Unido y contó con la consultoría de Camilla Arnold, una productora sorda, para dar realismo a la narrativa y al guion.
En Estados Unidos, la producción trabajó junto a la Hearing Loss Association of America (HLAA), involucrada activamente en promover la salud auditiva y en el desarrollo de eventos educativos. Estas alianzas buscan garantizar que el tratamiento de la discapacidad auditiva en la serie sea correcto, claro y útil para toda la audiencia.
La iniciativa se expande fuera de la pantalla. Se ha impulsado un canal de YouTube llamado Peppa Pig Sign Language for Kids, ofreciendo episodios en Lengua de Señas Británica (BSL) y Americana (ASL) para mejorar la accesibilidad.
En la línea de juguetes, ya está disponible el primer muñeco de George que integra un audífono, pensado para que los niños se familiaricen con estos dispositivos en su día a día, reforzando el mensaje inclusivo a través del juego.
Peppa Pig ha incorporado progresivamente nuevos personajes y situaciones que reflejan la diversidad de la infancia moderna. George con sordera se suma a Mandy Ratona, quien utiliza silla de ruedas, y a Penny, la osa polar que vive en una familia con dos mamás.