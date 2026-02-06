Imágenes Virales de Canibalismo en Caso Epstein

La reciente difusión de supuestas imágenes vinculadas al caso de Jeffrey Epstein volvió a encender la conversación en redes sociales.
Varias publicaciones afirmaban que fotografías relacionadas con prácticas de canibalismo formaban parte de los archivos desclasificados del proceso judicial del empresario estadounidense. Sin embargo, verificaciones independientes confirmaron que se trata de información falsa.
Las imágenes compartidas en internet —en las que aparecen personas reunidas alrededor de una mesa con un pollo de gran tamaño— no pertenecen a documentos oficiales ni a las investigaciones sobre Epstein.
En realidad, corresponden a una escena del tráiler de "Acción de Gracias", un segmento ficticio de la película Grindhouse, estrenada en 2007 como homenaje al cine de terror y explotación.
Desinformación viral
El contenido comenzó a circular pocos días después de la publicación de nuevos documentos relacionados con el caso Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La coincidencia temporal facilitó que usuarios vincularan erróneamente las imágenes con los archivos oficiales.
Especialistas en verificación digital señalaron que la desinformación se expandió rápidamente debido al interés global que aún genera el caso y a la naturaleza impactante de las fotografías, que provocaron reacciones inmediatas en redes sociales.
Los archivos desclasificados del caso Epstein
El gobierno estadounidense publicó recientemente miles de páginas de documentos relacionados con la muerte de Epstein en 2019, incluyendo reportes médicos, registros de prisión e informes de investigación del FBI.
Entre el material divulgado se encuentran fotografías tomadas después de que Epstein fuera hallado inconsciente en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York el 10 de agosto de ese año. Las imágenes forman parte de un informe oficial sobre las circunstancias de su muerte bajo custodia mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico sexual y conspiración.
Los documentos también incluyen detalles de la autopsia, informes psicológicos y registros internos de la prisión. Según la cronología oficial, Epstein había sido colocado bajo vigilancia por riesgo de suicidio semanas antes de su fallecimiento, luego de un intento previo de quitarse la vida.
El informe revela fallas en los protocolos de seguridad de la prisión, incluyendo la ausencia de revisiones periódicas por parte de los guardias durante la noche en que murió y problemas con el sistema de cámaras de vigilancia en la unidad donde se encontraba recluido.
Sin evidencia visual de canibalismo
A pesar de la magnitud de los documentos desclasificados, no existe material visual relacionado con ese tipo de acusaciones.
Sin embargo, los archivos revelan, que van desde la trata de personas y violaciones, hasta la pedofilia y el tráfico de sustancias, dos crímenes escandalizan por su crueldad: el asesinato, o mejor dicho, el sacrificio humano y el canibalismo.
Jeffrey Epstein fue arrestado en julio de 2019 por agentes federales en Estados Unidos, acusado de tráfico sexual de menores y conspiración. Las autoridades señalaron que, durante varios años, habría reclutado adolescentes para abusos sexuales en sus propiedades de Nueva York y Florida, utilizando intermediarias para atraer a las víctimas. La investigación federal retomó denuncias que ya habían surgido años antes y que señalaban la existencia de una red de explotación que operó durante principios de la década de 2000.
El empresario ya había enfrentado problemas legales en 2008, cuando se declaró culpable en Florida de solicitar prostitución de una menor, tras un acuerdo judicial que redujo significativamente su condena. Luego de su detención en 2019, Epstein fue recluido en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York mientras esperaba juicio por los nuevos cargos cuando murió de manera inesperada.
