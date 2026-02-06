Noche Astral: Actividades Imperdibles para Astrónomos

El próximo sábado 7 de febrero, el Museo Miraflores abrirá sus puertas al universo con la actividad Noche Astral 2026, un evento educativo y recreativo que busca acercar la astronomía al público guatemalteco a través de la observación del cielo nocturno y una charla especializada.
La actividad se realizará de 6:00 de la tarde a 9:00 de la noche en las instalaciones del museo, ubicado en la zona 11 de la Ciudad de Guatemala, y contará con la participación de la ingeniera Eleonora Poitevin, quien impartirá la conferencia titulada Júpiter y su gran mancha roja, enfocada en uno de los fenómenos más emblemáticos del sistema solar.
Durante la jornada, los asistentes podrán participar en la primera observación astronómica del año organizada por el museo, utilizando telescopios y la guía de especialistas para identificar cuerpos celestes visibles en el cielo nocturno. Este tipo de actividades permite comprender conceptos científicos de manera práctica y despertar el interés por la exploración espacial, especialmente entre niños y jóvenes.
Júpiter, protagonista de la noche, es el planeta más grande del sistema solar y su famosa Gran Mancha Roja es una tormenta gigante que lleva activa más de tres siglos. La observación de este planeta suele ser uno de los momentos más esperados en encuentros astronómicos, ya que puede distinguirse con relativa claridad mediante telescopios.
Además de la observación del cielo, la Noche Astral busca promover la conexión con la naturaleza y la curiosidad científica en un ambiente familiar.
Recomendaciones y más detalles
El evento se realizará al aire libre, por lo que los organizadores recomiendan llevar ropa abrigada y llegar con anticipación, ya que el cupo será limitado.
Las entradas estarán disponibles en taquilla el mismo día del evento con un costo de Q45 por persona. El museo contará con acceso a estacionamiento en el centro comercial cercano, desde donde los visitantes podrán caminar hasta el recinto cultural.
Actividades como Noche Astral forman parte de la agenda educativa del Museo Miraflores, que regularmente organiza talleres, exposiciones y eventos científicos para fomentar el aprendizaje interactivo.
En los últimos años, el interés por la astronomía ha crecido en Guatemala gracias a iniciativas educativas, clubes de ciencia y observatorios universitarios que buscan acercar el estudio del cosmos al público.
Más allá de la observación de estrellas y planetas, la Noche Astral 2026 se presenta como una oportunidad para detenerse, mirar el cielo y recordar que la ciencia también puede vivirse como una experiencia colectiva y fascinante.
