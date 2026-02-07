 Actriz Alexa Curtin es encontrada viviendo en la calle
Farándula

Famosa actriz es encontrada viviendo en la calle sin dos dedos y sin varios dientes

La joven fue localizada en una gasolinera con visibles signos de deterioro físico.

Imagen con fines ilustrativos.
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Redes sociales.

Imágenes de una exestrella de televisión en Estados Unidos se volvieron virales en redes sociales al mostrar las condiciones precarias en las que actualmente vive, enfrentando adicción a las drogas y situación de calle. Se trata de Alexa Curtin, de 33 años, hija de Lynne Curtin, de 51, ambas conocidas por su participación en el reality show "The Real Housewives of Orange County" (RHOC), donde aparecieron juntas durante varias temporadas.

La joven fue localizada en una gasolinera de la ciudad de Lancaster, California, con visibles signos de deterioro físico: cabello despeinado, pérdida de dos dedos y ausencia de varias piezas dentales, lo que generó conmoción entre seguidores del programa.

En una entrevista difundida por el canal de YouTube "LA To You Int", Alexa relató que su vida dio un giro negativo tras mudarse a esa ciudad. Confesó que durante años consumió heroína y posteriormente fentanilo, sustancias que, aseguró, provocaron que su vida "se fuera para abajo".

Durante el testimonio, también reveló que fue víctima de violación, luego de que un hombre la amenazara de muerte. "Realmente pensé que sería mi fin", declaró. Además, admitió haber consumido anfetaminas y reconoció que se relacionó con personas que influyeron negativamente en su vida.

Una vida marcada por excesos

Desde su juventud, Alexa Curtin apareció en varias temporadas de RHOC, donde se evidenciaron problemas de alcohol pese a ser menor de edad, conflictos constantes con su madre y una vida de excesos, incluyendo fiestas descontroladas.

Posteriormente incursionó durante un año en la industria de la pornografía y se sometió a cirugías estéticas, entre ellas aumento de senos y rinoplastia. Con el paso del tiempo, su situación se agravó debido al abuso de drogas, lo que derivó en diversos arrestos por posesión de metanfetamina, hurto menor, vandalismo y conducir bajo los efectos del alcohol.

En la entrevista, Alexa señaló que sus padres, Lynne y Frank Curtin, decidieron dejar de apoyarla económicamente hasta que logre mantenerse limpia y sobria. "Ahora mismo no quieren tener nada que ver conmigo", afirmó.

Finalmente, la joven reveló que no cuenta con teléfono, identificación ni seguro social, aunque aseguró que ha reducido su consumo de drogas y que su objetivo es reunir dinero para regresar algún día al condado de Orange.

No tengo nada, tengo que empezar desde cero. Va a ser difícil, pero estoy intentando hacerlo", concluyó.

