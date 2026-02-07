Fallece Brad Arnold, vocalista y fundador de 3 Doors Down

El rock mundial llora la pérdida de Brad Arnold, vocalista, fundador y principal compositor de 3 Doors Down, quien falleció este sábado a los 47 años tras una lucha contra un cáncer de riñón diagnosticado en etapa avanzada.
Según informó la banda, Arnold murió mientras dormía, acompañado de su esposa Jennifer y familiares cercanos. La enfermedad se había extendido a uno de sus pulmones desde mayo de 2025, cuando el músico hizo público su diagnóstico.
Arnold fue pieza clave en el ascenso de 3 Doors Down, grupo que alcanzó fama mundial a comienzos de los años 2000, consolidándose como uno de los referentes del rock alternativo de la década. La banda se catapultó al éxito con el sencillo "Kryptonite", incluido en el álbum The Better Life, uno de los discos más vendidos del año 2000 en Estados Unidos y certificado seis veces platino.
El impacto de Brad Arnold y 3 Doors Down
El impacto del grupo se mantuvo con producciones como Away from the Sun (2002) y Seventeen Days (2005), impulsadas por canciones como "Here Without You" y "It’s Not My Time", que lideraron las listas del Billboard 200 y consolidaron a la banda en el número uno. A lo largo de su carrera, Arnold se destacó por un estilo que mezclaba la energía del post-grunge con letras directas y emotivas, capaces de conectar con un público amplio. 3 Doors Down vendió más de 20 millones de álbumes y realizó giras internacionales durante más de dos décadas.
"Brad ayudó a redefinir la música rock convencional, combinando la accesibilidad del post-grunge con composiciones emotivas y letras que conectaron con el público", declaró la banda en un comunicado. Tras el anuncio de su fallecimiento, la familia agradeció las muestras de cariño y pidió respeto por su privacidad, mientras los mensajes de despedida en redes sociales superaron el millón de reacciones, reflejo del legado de un artista que marcó a toda una generación.
La ausencia de Arnold deja un vacío profundo en la música, pero su obra continuará acompañando a millones de seguidores en todo el mundo.