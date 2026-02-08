Bad Bunny Menciona a Guatemala en Super Bowl 2024

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl promete ser uno de los más comentados de los últimos años. Bad Bunny, uno de los artistas más influyentes de la música global, encabezó el show en el Levi’s Stadium en medio de una enorme expectativa del público, pero también rodeado de polémica política y cultural.
Desde que la NFL anunció su elección como figura principal del espectáculo, la decisión generó críticas de figuras políticas y sectores conservadores en Estados Unidos. El presidente Donald Trump calificó la selección del artista puertorriqueño como "ridícula" y anunció que no asistiría al evento, mientras otros comentaristas cuestionaron la presencia de un intérprete de música en español en el escenario más visto del deporte estadounidense.
La controversia también se intensificó por las posturas públicas del cantante sobre la migración y por sus críticas a las políticas del gobierno estadounidense, lo que convirtió el show en un tema de debate más allá del entretenimiento.
Incluso surgieron iniciativas para realizar espectáculos alternativos al medio tiempo oficial y campañas en redes sociales que pedían reemplazar al artista, reflejando la polarización que rodea esta edición del Super Bowl.
Sin embargo, pese a la controversia, la NFL defendió la decisión de elegir a Bad Bunny como protagonista del espectáculo, destacando su impacto global y la importancia de conectar con audiencias internacionales y latinas.
Esta noche, el artista puertorriqueño subió al escenario del Super Bowl LX con la oportunidad de hacer historia como el primer solista latino en encabezar el medio tiempo del evento, ante una audiencia de millones de espectadores en todo el mundo.
Brilla en el escenario
Tal como se esperaba, Bad Bunny convirtió el medio tiempo del Super Bowl en una celebración de la música latina, la identidad cultural y la diversidad, en un espectáculo que combinó sus mayores éxitos, invitados internacionales y mensajes simbólicos.
El show arrancó con una producción visual inspirada en Puerto Rico y la cultura urbana latina, mientras el artista apareció en el escenario principal ante millones de espectadores alrededor del mundo.
El setlist del medio tiempo
Durante los aproximadamente 13 minutos de presentación, Bad Bunny interpretó un recorrido por sus canciones más populares, mezclando reguetón, trap y pop latino en un espectáculo de ritmo continuo.
Entre algunos temas incluidos en el show destacaron:
- Tití me preguntó
- Monaco
- Me Porto Bonito
- DÁKITI
- Moscow Mule
- Callaíta
- Safaera
Estas canciones forman parte de algunos de los álbumes más exitosos de su carrera y fueron seleccionadas para representar distintas etapas de su evolución musical.
Invitados sorpresa en el escenario
Uno de los momentos más comentados de la noche fue la aparición de invitados sorpresa. El público reaccionó con entusiasmo cuando Ricky Martin subió al escenario para compartir un segmento musical con el artista puertorriqueño, en una colaboración que celebró la historia del pop latino.
Lady Gaga también apareció como invitada especial, interpretando una versión adaptada al estilo urbano que sorprendió a la audiencia y se convirtió en uno de los momentos más virales del espectáculo.
La "casita" de Bad Bunny y los famosos invitados
Otro elemento llamativo del show fue la recreación de una "casita" en el escenario, un espacio escenográfico que evocaba la identidad caribeña del cantante.
Allí se pudo ver a distintas celebridades y colaboradores cercanos del artista disfrutando la presentación, reforzando la idea de comunidad y cultura latina que marcó toda la puesta en escena. Entre los famosos resaltó Pedro Pascal, Karol G, Cardi B, entre otros.
El concepto visual del espectáculo se centró en celebrar las raíces puertorriqueñas y el impacto global de la música latina, uno de los ejes principales del show.
Un final con banderas latinas
El cierre del espectáculo fue uno de los momentos más emotivos. En la parte final del show, aparecieron banderas de distintos países latinoamericanos, mientras Bad Bunny enviaba un mensaje de orgullo cultural y unidad.
Entre los países mencionados por el artista estuvo Guatemala, lo que generó reacciones inmediatas entre fanáticos latinoamericanos en redes sociales.
La escena final reforzó el carácter histórico del espectáculo, considerado por muchos como el primer medio tiempo del Super Bowl completamente centrado en la música urbana latina y en español.
