El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl no solo destacó por la música y la puesta en escena de Bad Bunny, sino también por un gesto que rápidamente se volvió viral en redes sociales: el momento en que el artista puertorriqueño entregó simbólicamente su premio Grammy a un niño en el escenario.
La escena, transmitida ante millones de espectadores, provocó una ola de reacciones en plataformas digitales, donde usuarios comenzaron a preguntarse si el menor era Liam Conejo Ramos, un niño migrante cuyo caso generó debate en Estados Unidos en los últimos meses.
El gesto que conmovió al público
Durante uno de los momentos finales de su presentación, Bad Bunny se acercó a un niño latino que formaba parte de la escenografía del show y le entregó un Grammy como símbolo de esperanza.
La imagen se volvió viral casi de inmediato y generó miles de publicaciones en redes sociales, donde muchos interpretaron el gesto como un mensaje político y social vinculado a la migración y a la comunidad latina en Estados Unidos.
Aunque no se ha confirmado oficialmente la identidad del menor, la escena provocó un aumento en las búsquedas en internet relacionadas con el nombre Liam Conejo Ramos.
Sin embargo, otros seguidores del artista comentaron que tal vez simbolizaba a Benito cuando era niño viendo que sus sueños se cumplen.
¿Quién es Liam Conejo Ramos?
Liam Conejo Ramos es un niño ecuatoriano cuyo caso llamó la atención internacional tras ser detenido junto a su padre por autoridades migratorias estadounidenses a inicios de 2026.
De acuerdo con reportes difundidos por medios internacionales, el menor fue retenido junto a su padre en un centro de detención familiar en Texas durante varias semanas, mientras la familia enfrentaba un proceso migratorio.
El caso generó críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos y reavivó el debate sobre el trato a familias migrantes en Estados Unidos.
El contexto migratorio y Bad Bunny
Bad Bunny ha sido una de las voces más visibles dentro de la industria musical en temas relacionados con la migración y la comunidad latina. En distintas ocasiones ha criticado públicamente las políticas migratorias en Estados Unidos y ha expresado solidaridad con familias afectadas por detenciones.
Durante los premios Grammy 2026, el cantante también hizo referencia a la situación migratoria en su discurso, reforzando su postura sobre el tema.
Por ello, muchos espectadores interpretaron el gesto del Super Bowl como una referencia simbólica a historias como la de Liam Conejo Ramos, aunque el equipo del artista no ha confirmado que exista una relación directa.
El medio tiempo del Super Bowl será recordado no solo por la presentación musical de Bad Bunny, sino también por el impacto cultural y social de sus imágenes.
La escena del niño en el escenario se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche, demostrando cómo el espectáculo del Super Bowl puede convertirse también en un espacio de reflexión sobre temas sociales.
Por el momento ni los representantes del artista o familia de Liam han confirmado la asistencia del niño al evento.
