 Video: Bandera de Guatemala en show de Bad Bunny Super Bowl
Farándula

¿No viste la bandera de Guate en el show de Bad Bunny en el Super Bowl? Aquí te dejamos el video

El medio tiempo del Super Bowl dejó un detalle que muchos no notaron en vivo: la bandera de Guatemala apareció en escena.

Bad Bunny, Bad Bunny
Bad Bunny / FOTO: Bad Bunny

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl protagonizado por Bad Bunny no solo dejó coreografías impactantes y una producción visual de alto nivel- El show también nos dejó un momento que emocionó profundamente a miles de guatemaltecos.

En redes sociales comenzó a circular un video que confirma lo que muchos no lograron ver en la transmisión oficial: la bandera de Guatemala sí estuvo presente sobre el escenario. De acuerdo con las imágenes compartidas por asistentes y fanáticos, la bandera fue portada por la actriz y modelo guatemalteca Marcela Flores Calderón durante uno de los segmentos finales del espectáculo.

Sí… lloré 🥹❤️✨ “Nuestro poder vive en nuestra cultura” D.F.

El clip rápidamente se volvió viral, generando orgullo entre los usuarios, quienes celebraron la presencia de Guatemala en uno de los eventos televisivos más vistos del mundo. El momento ocurrió mientras el escenario aún mantenía la energía del cierre del show de Bad Bunny.

Aunque la toma televisiva principal no enfocó directamente la bandera, el video grabado desde otro ángulo permite apreciarla con claridad, confirmando que la representación guatemalteca sí formó parte del espectáculo. Marcela Flores Calderón no llegó ahí por casualidad. Con formación en actuación y modelaje, migró a Estados Unidos hace 12 años para profesionalizar su carrera en las artes escénicas.

La guatemalteca en el show de Bad Bunny

Desde entonces ha construido una trayectoria como actriz y modelo, participando en diversas producciones artísticas.  Su incorporación al medio tiempo se dio luego de ser seleccionada por una agencia de casting, tras la recomendación de un colega, lo que abrió la puerta a esta vitrina internacional.

El medio tiempo del Super Bowl es reconocido por su escala global, reuniendo talento de múltiples disciplinas para ofrecer espectáculos memorables.

Ella es Marcela Flores, la guatemalteca que acompañó a Bad Bunny en el Super Bowl

Marcela Flores Calderón brilló junto a Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl, representando a Guatemala ante millones de espectadores.

El video continúa circulando en plataformas digitales, acumulando reacciones de orgullo y celebración. A lo largo de cerca de 13 minutos, Bad Bunny, permitió que ritmos de reguetón, salsa y otros géneros se fusionaran con elementos teatrales.

