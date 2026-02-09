¿Bandera de Guatemala? Debate tras concierto de Shakira

La visita de Shakira a El Salvador como parte de su gira internacional dejó momentos memorables para miles de fanáticos, pero también un pequeño detalle que rápidamente se volvió viral en redes sociales.
Durante uno de los conciertos, se observó en el escenario una bandera con franjas celestes y blanco colocadas de forma vertical, lo que generó comentarios y debate entre los asistentes y usuarios en Internet.
Muchos seguidores interpretaron el gesto como una referencia a El Salvador; sin embargo, la bandera salvadoreña está compuesta por tres franjas horizontales (azul, blanco y azul), mientras que la bandera de Guatemala se caracteriza por sus dos franjas (azul celeste) verticales a los lados y una franja blanca al centro.
La diferencia en la orientación de los colores fue lo que llevó a varios usuarios a señalar que la bandera mostrada en el espectáculo parecía corresponder a Guatemala.
El momento circuló rápidamente en plataformas como TikTok y X, donde algunos fans destacaron el gesto como un símbolo de unión centroamericana, mientras otros señalaron que pudo tratarse de una confusión en la producción del evento o un elemento visual utilizado por el equipo artístico.
"Sin duda es la bandera de Guatemala, se equivocaron", "Hoy alguien se quedará sin trabajo", "Creo que vi por un momento el escudo de Guatemala", son algunas reacciones en redes sociales.
@quechivoaqui
Estoy aquí, El Salvador. 🇸🇻✨ Shakira y su crew abrazando nuestra bandera. #LMYNLWorldTourElSalvador♬ sonido original - Qué Chivo Aquí
Gran éxito
Más allá de la polémica, los conciertos de Shakira en El Salvador han sido recibidos con entusiasmo por el público. La cantante colombiana incluyó al país como parte de su gira mundial, reuniendo a miles de personas que corearon éxitos como "Hips Don’t Lie", "Waka Waka", "Antología" y "BZRP Music Sessions #53".
El espectáculo destacó por su despliegue de luces, coreografías y pantallas gigantes, elementos característicos de sus presentaciones en estadios de América Latina.
La artista también ha demostrado en varias ocasiones su cercanía con el público latinoamericano, integrando símbolos culturales y mensajes de agradecimiento durante sus shows. Este tipo de momentos suele generar conversación en redes sociales, especialmente cuando involucran elementos identitarios como banderas nacionales.
Hasta el momento, ni Shakira ni su equipo de producción han emitido comentarios sobre la bandera mostrada durante el concierto. Sin embargo, el episodio se ha convertido en uno de los temas más comentados entre los fans de la región, recordando la importancia de los símbolos patrios y la sensibilidad cultural en eventos internacionales.
Mientras continúa su gira, la intérprete sigue consolidando su regreso a los escenarios con presentaciones que combinan nostalgia, energía y una fuerte conexión con su audiencia latinoamericana, que la ha acompañado a lo largo de décadas de carrera musical.
Mira también:
@emisorasunidas897
Capturan a autoridades del SP por privilegios en prisión. . . #carceles #ellobo #RenovacionI #Barrio18♬ sonido original - Emisoras Unidas