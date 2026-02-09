Reacciones de los Príncipes de Gales sobre Andrés y Epstein

La familia real británica enfrenta un nuevo capítulo de tensión tras la publicación de documentos relacionados con la investigación sobre Jeffrey Epstein, el financiero estadounidense acusado de liderar una red de abuso sexual. En medio de la polémica, el príncipe Guillermo y Kate Middleton, príncipes de Gales, emitieron una declaración pública en la que manifestaron su preocupación por las recientes revelaciones y reiteraron su apoyo a las víctimas.
Según un portavoz del Palacio de Kensington, la pareja real se mostró "profundamente preocupada por las continuas revelaciones" y pidió a sus asesores transmitir que sus pensamientos "siguen centrados en las víctimas".
Se trata de la primera vez que Guillermo y Kate se pronuncian directamente sobre el caso que involucra al príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III.
La reacción llega después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara el pasado 30 de enero un extenso archivo de documentos vinculados a la investigación de Epstein. El material, que incluye millones de páginas, videos e imágenes, ha reavivado el escrutinio público sobre la relación entre el exduque de York y el financiero fallecido en 2019.
Gran polémica
El príncipe Andrés, de 65 años, ha estado durante años en el centro de la controversia por sus vínculos con Epstein. En 2022 alcanzó un acuerdo extrajudicial con Virginia Giuffre, quien lo acusó de abuso sexual cuando era menor de edad, sin admitir responsabilidad. Desde entonces, el hijo de la reina Isabel II fue despojado de sus títulos militares y funciones oficiales, marcando uno de los episodios más delicados para la monarquía británica en décadas.
Las nuevas revelaciones incluyen fotografías y comunicaciones que, según medios internacionales, sugieren que el príncipe Andrés habría mantenido contacto con Epstein incluso después de haber declarado públicamente que había cortado la relación con él en 2010. Estas informaciones han provocado una renovada presión mediática y política sobre el exduque de York.
Mientras tanto, los príncipes de Gales buscan mantener distancia del escándalo y reforzar su imagen institucional. La declaración de apoyo a las víctimas fue difundida poco antes de un viaje oficial del príncipe Guillermo a Arabia Saudita, considerado una misión diplomática relevante dentro de su rol como heredero al trono.
El caso Epstein continúa generando repercusiones a nivel internacional y sigue siendo una sombra incómoda para la monarquía británica, que intenta proteger su credibilidad pública mientras el debate sobre responsabilidades y transparencia permanece abierto.
