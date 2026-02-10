Críticas a Influencer Salvadoreña en Caminata con Shakira

La destacada presentadora de televisión, locutora e influencer Linda Sibrián, de 24 años, se convirtió en el centro de una fuerte polémica en redes sociales. Lo anterior, tras su participación en la "caminata con la loba", una de las dinámicas previas al espectáculo en la residencia que la estrella internacional Shakira realiza en El Salvador.
Linda Sibrián, conocida también por su trayectoria en programas de entretenimiento y concursos de belleza, fue seleccionada para caminar junto a Shakira en el Estadio Nacional Jorge "Mágico" González.
A la joven se le vio durante una de las fechas de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que incluye varias noches en febrero como parte de la residencia de Shakira en El Salvador. Sin embargo, lo que debía ser un momento de celebración y exposición mediática se volvió motivo de críticas feroces en plataformas como TikTok, Instagram y X.
Varios usuarios aseguraron que Sibrián intentó acaparar la atención tratando de destacar más que la propia cantante colombiana durante el recorrido. Dicho gesto fue percibido como poco respetuoso hacia Shakira y desconectado de la experiencia colectiva que buscaba este segmento especial del concierto.
En videos y fotos que circulan en redes, la influencer aparece en posiciones y actitudes que algunos internautas calificaron de "exageradas" y "fuera de lugar", lo que provocó una ola de comentarios negativos. Cuentas de fanáticos de la gira manifestaron que la caminata debía ser una celebración de la música y de la artista, no una oportunidad individual para sobresalir.
La presencia de la cantante Shakira en El Salvador ha marcado un hito en la historia musical del país.
La residencia de conciertos, con fechas que incluyeron 7, 8, 12, 14 y 15 de febrero 2026, ha atraído a miles de seguidores de toda Centroamérica. La artista logró boletos agotados y un impacto económico estimado en millones de dólares para el sector turístico y servicios locales.