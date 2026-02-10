 Romance Cazzu y Bad Bunny: Imágenes y Secretos Revelados
Farándula

Imágenes: El romance de Cazzu y Bad Bunny que pocos conocían

Los cantantes, quienes se conocieron durante una colaboración musical, vivieron un breve romance que ha resurgido en el interés público tras la actuación del artista en el Super Bowl 2026.

Cazzu Bad Bunny, Instagram
Cazzu Bad Bunny / FOTO: Instagram

Cazzu vuelve a captar la atención pública tras el resurgimiento en redes de una etapa poco comentada de su vida, cuando mantuvo un breve romance con Bad Bunny. 

El vínculo entre ambos artistas, previo a su consolidación global, volvió a ser motivo de conversación después de que el cantante puertorriqueño participó en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2026.

La relación surgió gracias a una colaboración musical que marcó un antes y un después para las escenas urbanas de Argentina y Puerto Rico. Todo comenzó entre 2017 y 2018, cuando Bad Bunny colaboró en el remix de "Loca", tema de Khea con la participación de Cazzu y Duki.

Cazzu - Instagram

Este proyecto reunió a exponentes de géneros y nacionalidades distintas en un momento en el que la canción se viralizaba fuera de Argentina, abriendo nuevas puertas al trap argentino en mercados internacionales.

A pesar de haber colaborado en el remix de "Loca", Cazzu y Bad Bunny no se conocieron en persona hasta un evento en el icónico Luna Park de Buenos Aires.

Durante una entrevista en el pódcast argentino Patria y familia, Cazzu relató los detalles de este peculiar primer encuentro. Explicó que la grabación del remix se realizó a distancia, por lo que su interacción inicial fue virtual.

El encuentro

La artista reveló que su presencia en el concierto de Bad Bunny no estaba planeada y que ella misma desconocía que había sido convocada para compartir escenario con él.

Cazzu describió la confusión que rodeó el evento: "No me avisaron que nos habían convocado para cantar con Benito... Nos enteramos que Duko y el Modo Diablo estaban ahí, empecé a notar que todos estaban allí y la única ausente era Julieta. Dije ‘Si a mí no me quieren, yo no voy a ir a dónde no me invitan’", recordó.

Mientras caminaba por la ciudad, se enteró de que Khea y Duki habían recibido información errónea sobre su participación, creyendo que ella no estaría presente. Sin embargo, una llamada inesperada cambió el rumbo de los acontecimientos. 

"De repente me llama alguien y me dice: ‘Baby, ¿dónde tú estás? Llegué dos canciones antes de la canción. Aparecí en el escenario y ahí conocí a Bad, en el escenario’", compartió Cazzu, destacando la espontaneidad de su debut junto al puertorriqueño.

Posteriormente, en una entrevista con Telefe, Cazzu ofreció más detalles sobre el breve romance que surgió tras ese encuentro. Compartió una anécdota memorable que vivieron juntos en Buenos Aires: "Me acuerdo que saltamos la reja de un parque, que estaba por los bosques de Palermo, pero nos vio un guardia y nos sacó. Tuvimos que correr", relató 

Bad Bunny - Instagram

