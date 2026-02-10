Kim y Hamilton: ¿Reavivan la Maldición Kardashian?

La llamada maldición Kardashian es una teoría viral que circula en internet desde hace varios años. La misma sostiene que cualquier hombre que tenga una relación sentimental con una de las integrantes de la termina enfrentando problemas en su vida personal o profesional.
Esta idea ha circulado desde hace más de una década en redes sociales, medios de entretenimiento y foros, y últimamente ha vuelto al centro de la conversación con un giro sorpresivo: las mismas protagonistas la están usando con humor en su propio beneficio. La teoría nació como un meme más entre los fanáticos del espectáculo, observando coincidencias entre las crisis de celebridades, especialmente deportistas, y sus romances con figuras como Kendall, Kim o Khloé Kardashian.
Usuarios en TikTok, Reddit y otras plataformas señalan patrones donde los exnovios aparentemente caen en malas rachas, enfrentan lesiones, polémicas o caídas profesionales poco después de terminar su relación amorosa. Entre los nombres más mencionados por quienes difunden la teoría están Kanye West, Lamar Odom, Tristan Thompson, e incluso atletas como Ben Simmons o Devin Booker.
Lo curioso es que muchos de estos casos no demuestran causalidad real, es decir, que la relación fuera la causa de sus problemas, sino que responden más bien a coincidencias.
Más de la maldición Kardashian
Desde un punto de vista crítico, la "maldición" no tiene base científica ni evidencia empírica que la respalde. La mayoría de expertos en cultura pop la consideran un constructo mediático que refleja sesgos culturales, como la tendencia a culpabilizar a mujeres exitosas por los fracasos de sus parejas.
De hecho, hay muchos ejemplos que contradicen la famosa "maldición": figuras como Bad Bunny, quien también tuvo una relación con Kendall Jenner, han alcanzado logros importantes recientemente.
Lo más interesante de la "maldición Kardashian" en 2026 es cómo las propias integrantes de la familia han tomado la narrativa y la convertido en humor y estrategia publicitaria.