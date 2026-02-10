Denuncia mujer amenazas por rechazar show de Bad Bunny

Una joven creadora de contenido asegura haber recibido amenazas de muerte tras compartir en redes sociales que no quería ver el espectáculo de medio tiempo protagonizado por Bad Bunny durante el Super Bowl. Amanda Vance, influencer con miles de seguidores, denunció públicamente el acoso luego de que su postura de rechazo al show musical generara una ola de reacciones encontradas en internet.
Ella relató que, mientras el resto del estadio veía el concierto de Benito, se dedicó a ver un programa alternativo transmitido desde su teléfono móvil. Los videos y comentarios de su decisión se viralizaron rápidamente, al punto que perdió cerca de mil seguidores en minutos y comenzó a recibir mensajes agresivos, algunos con amenazas explícitas de daño físico y muerte, según compartió en sus redes sociales.
La presentación de Bad Bunny en el Super Bowl LX fue uno de los espectáculos más comentados del evento deportivo, no solo por su alcance global sino también por las reacciones que generó en redes.
Su show de medio tiempo, que incluyó homenajes culturales, invitados como Lady Gaga y Ricky Martin, y una amplia celebración del orgullo latino, se volvió viral por sus momentos artísticos y también por la polarización de opiniones entre fanáticos y críticos.
Mientras muchos elogiaron la creatividad, el mensaje de unidad y la energía explosiva de Bad Bunny en el escenario —al punto de convertirse en tendencia mundial—, otros reprocharon su elección de cantar mayoritariamente en español o simplemente no sentirse identificados con el estilo musical del intérprete. Las reacciones en redes variaron desde memes y elogios hasta críticas abiertas que incluso dividieron a comentaristas y figuras públicas.
La denuncia de Amanda Vance pone de manifiesto el clima polarizado en torno a eventos culturales de gran visibilidad como el Super Bowl, donde las preferencias personales de entretenimiento pueden convertirse en objeto de debate intenso.
Hasta el momento, la influencer no ha confirmado si tomará acciones legales ante las amenazas que ha recibido, mientras su caso sigue generando comentarios sobre la libertad de opinión y los límites del discurso en plataformas digitales.
Presentación de Bad Bunny
Durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, Bad Bunny ofreció una actuación que muchos describieron como histórica y cargada de identidad cultural.
El artista puertorriqueño interpretó varios de sus temas más emblemáticos —incluyendo éxitos como "Tití Me Preguntó", "Yo Perreo Sola" y "El Apagón"— acompañado por invitados como Lady Gaga y Ricky Martin, quienes sumaron energía y diversidad al escenario.
Su puesta en escena celebró la cultura latina con símbolos visuales, inclusión de banderas y homenajes a las raíces del reguetón y la música urbana, consolidando uno de los shows más comentados de la noche.
La recepción del público fue intensa y polarizada: mientras muchos elogiaron la creatividad, la exuberancia y el mensaje de unidad que transmitió, otros expresaron críticas por el uso mayoritario del español o diferentes estilos musicales. Aun así, la actuación rompió récords de audiencia para un espectáculo de medio tiempo, con más de 135 millones de espectadores sintonizando la transmisión.
