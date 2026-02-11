Reestreno de Crepúsculo en Cines de Guatemala

Los amantes del cine romántico y fantástico tienen una razón para emocionarse este 2026. A casi dos décadas del estreno de la primera película, la saga Crepúsculo regresará a los cines de Guatemala con un reestreno especial que permitirá a los fanáticos revivir en pantalla grande una de las historias más populares de la cultura juvenil del siglo XXI.
El anuncio se dio a conocer a través de redes sociales, donde se confirmó que las cinco películas protagonizadas por Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner volverán a exhibirse en distintas salas de cine del país. El evento promete despertar la nostalgia de quienes vivieron el fenómeno mundial que dividió a los seguidores entre el Team Edward y el Team Jacob.
La saga Crepúsculo está basada en las novelas de fantasía romántica escritas por la autora estadounidense Stephenie Meyer.
La historia sigue a Bella Swan, una adolescente que se muda al pequeño pueblo de Forks, donde conoce a Edward Cullen, un misterioso joven que en realidad es un vampiro. Su relación amorosa se complica con la presencia de Jacob Black, un amigo cercano que pertenece a una comunidad de hombres lobo, así como con la amenaza de otros clanes y conflictos sobrenaturales.
Las películas de la saga y de qué tratan
Crepúsculo (2008) presenta el inicio de la historia, cuando Bella Swan llega a Forks y descubre la verdadera identidad de Edward Cullen, mientras ambos intentan proteger su relación de peligros externos.
Luna Nueva (2009) se centra en la separación entre Bella y Edward, lo que fortalece la amistad entre Bella y Jacob, mientras nuevos enemigos aparecen en el camino.
Eclipse (2010) muestra la lucha entre vampiros y un ejército de recién convertidos, obligando a los Cullen y a los hombres lobo a formar una alianza para proteger a Bella.
Amanecer: Parte 1 (2011) narra la boda de Bella y Edward, su luna de miel y un embarazo inesperado que cambia el destino de ambos.
Amanecer: Parte 2 (2012) presenta la transformación de Bella en vampira y la confrontación final con los Volturi, quienes amenazan la existencia de la familia Cullen.
Fechas del reestreno en Guatemala
El reestreno de la saga se realizará en funciones especiales en diferentes complejos de cine del país. El calendario será el siguiente:
Crepúsculo: del 12 al 18 de febrero
Luna Nueva: del 19 al 25 de febrero
Eclipse: del 26 de febrero al 4 de marzo
Amanecer Parte 1: del 5 al 11 de marzo
Amanecer Parte 2: del 12 al 18 de marzo
Las entradas estarán disponibles en preventa a través de los sitios web de tu cine favorito, así como en taquilla el día de cada función. Los precios pueden variar según la sala y el formato de exhibición.
El regreso de Crepúsculo a los cines representa una oportunidad para que nuevas generaciones descubran la historia en pantalla grande y para que los fans de siempre vuelvan a vivir la emoción de una saga que marcó a toda una época del cine juvenil. Entre romance, fantasía y drama, Bella, Edward y Jacob regresan para demostrar que algunas historias nunca pasan de moda.
