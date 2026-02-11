 Reestreno de Crepúsculo en Cines de Guatemala
Farándula

Vuelve el fenómeno Crepúsculo: anuncian reestreno de la saga en cines de Guatemala

La saga Crepúsculo volverá a los cines de Guatemala este 2026 con el reestreno de sus cinco películas, invitando a los fans a revivir el romance entre Bella y Edward.

Compartir:
Crepúsculo, Redes sociales
Crepúsculo / FOTO: Redes sociales

Los amantes del cine romántico y fantástico tienen una razón para emocionarse este 2026. A casi dos décadas del estreno de la primera película, la saga Crepúsculo regresará a los cines de Guatemala con un reestreno especial que permitirá a los fanáticos revivir en pantalla grande una de las historias más populares de la cultura juvenil del siglo XXI.

El anuncio se dio a conocer a través de redes sociales, donde se confirmó que las cinco películas protagonizadas por Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner volverán a exhibirse en distintas salas de cine del país. El evento promete despertar la nostalgia de quienes vivieron el fenómeno mundial que dividió a los seguidores entre el Team Edward y el Team Jacob.

La saga Crepúsculo está basada en las novelas de fantasía romántica escritas por la autora estadounidense Stephenie Meyer.

La historia sigue a Bella Swan, una adolescente que se muda al pequeño pueblo de Forks, donde conoce a Edward Cullen, un misterioso joven que en realidad es un vampiro. Su relación amorosa se complica con la presencia de Jacob Black, un amigo cercano que pertenece a una comunidad de hombres lobo, así como con la amenaza de otros clanes y conflictos sobrenaturales.

Las películas de la saga y de qué tratan

Crepúsculo (2008) presenta el inicio de la historia, cuando Bella Swan llega a Forks y descubre la verdadera identidad de Edward Cullen, mientras ambos intentan proteger su relación de peligros externos.

Luna Nueva (2009) se centra en la separación entre Bella y Edward, lo que fortalece la amistad entre Bella y Jacob, mientras nuevos enemigos aparecen en el camino.

Eclipse (2010) muestra la lucha entre vampiros y un ejército de recién convertidos, obligando a los Cullen y a los hombres lobo a formar una alianza para proteger a Bella.

Amanecer: Parte 1 (2011) narra la boda de Bella y Edward, su luna de miel y un embarazo inesperado que cambia el destino de ambos.

Amanecer: Parte 2 (2012) presenta la transformación de Bella en vampira y la confrontación final con los Volturi, quienes amenazan la existencia de la familia Cullen.

Fechas del reestreno en Guatemala

El reestreno de la saga se realizará en funciones especiales en diferentes complejos de cine del país. El calendario será el siguiente:

Crepúsculo: del 12 al 18 de febrero

Luna Nueva: del 19 al 25 de febrero

Eclipse: del 26 de febrero al 4 de marzo

Amanecer Parte 1: del 5 al 11 de marzo

Amanecer Parte 2: del 12 al 18 de marzo

Las entradas estarán disponibles en preventa a través de los sitios web de tu cine favorito, así como en taquilla el día de cada función. Los precios pueden variar según la sala y el formato de exhibición.

El regreso de Crepúsculo a los cines representa una oportunidad para que nuevas generaciones descubran la historia en pantalla grande y para que los fans de siempre vuelvan a vivir la emoción de una saga que marcó a toda una época del cine juvenil. Entre romance, fantasía y drama, Bella, Edward y Jacob regresan para demostrar que algunas historias nunca pasan de moda.

Mira también:

@emisorasunidas897

Salario del jefe de FECI es considerado confidencial por el MP. . . #FECI #Curruchiche #MP #Salario

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Arévalo destaca resultados de megaoperativo en cárcel y expone fuertes medidas para aislar a el Lobo t
Nacionales

Arévalo destaca resultados de "megaoperativo" en cárcel y expone fuertes medidas para aislar a "el Lobo"

09:00 AM, Feb 11
La Superliga impulsada por Florentino Pérez llega a su fint
Deportes

La Superliga impulsada por Florentino Pérez llega a su fin

08:27 AM, Feb 11
Congreso aprueba distribución de Comisiones Ordinarias de Trabajot
Nacionales

Congreso aprueba distribución de Comisiones Ordinarias de Trabajo

08:25 AM, Feb 11
Brendan Fraser y Rachel Weisz regresan: se confirma la fecha de La momia 4t
Farándula

Brendan Fraser y Rachel Weisz regresan: se confirma la fecha de "La momia 4"

06:30 AM, Feb 11

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaPNCSeguridadReal MadridEstados Unidosredes socialesSuper BowlEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos