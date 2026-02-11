Comunicado Familiar: Detalles del Crimen de Edith Pacheco

La comunidad artística guatemalteca lamenta la partida de Edith Pacheco, reconocida bailarina que dejó una huella profunda en la danza nacional.
La noticia de su fallecimiento sorprendió este martes a amigos, colegas y seguidores, quienes acudieron a las redes sociales para compartir sus recuerdos y expresar su admiración por el legado de Pacheco en el mundo de las artes escénicas.
Edith Pacheco fue una figura clave en la formación de nuevas generaciones de bailarines. Su dedicación la llevó a convertirse en referente de la disciplina, no solo como intérprete sobre el escenario, sino también desde su papel como maestra y gestora cultural.
A lo largo de los años, promovió actividades y talleres gratuitos para acercar la danza clásica a jóvenes de diversos barrios de la Ciudad de Guatemala y del interior del país.
La noticia del deceso se difundió rápidamente y numerosos coreógrafos y exalumnos destacaron en mensajes públicos la influencia positiva de Edith Pacheco en sus trayectorias personales y profesionales. Para muchos de ellos, la pasión y el rigor de la bailarina marcaron profundamente su formación artística.
Exigen justicia
Compañeras y colegas del entorno artístico exigieron esclarecimiento inmediato sobre las circunstancias que rodean la muerte de Edith, señalando que existen sospechas directas hacia una persona específica.
Varias figuras femeninas del arte guatemalteco emitieron pronunciamientos públicos donde piden a las autoridades responsabilidad y actuación efectiva.
Por su parte, la familia de la bailarina dio a conocer un comunicado en Facebook, donde exigen justicia para el crimen señalando como culpable a Daneri Gudiel, actor conocido por interpretar a ‘Pepino’ en la película "Puro Mula".
"Con mucho dolor comparto que Edith Pacheco Quintanilla NO falleció a causa de una enfermedad.
Edith perdió la vida en un contexto de presunta violencia. Las autoridades correspondientes ya realizan las investigaciones y serán ellas quienes determinen, con base en estudios y dictámenes, las responsabilidades.
Su pareja, Daneri Gudiel, (conocido por la ? Puro Mula) con quien mantuvo una relación durante aproximadamente seis años y convivencia por cuatro años se encuentra vinculado al proceso de investigación.
Hoy, como familia, amigos y personas que la amamos, levantemos la voz.
- Quiero justicia.
- Queremos Justicia
- Exigimos justicia
También solicitamos respeto hacia Edith, hacia su hija especialmente. Ella se encuentra bien y está con su papá. Cuidemos su integridad y evitemos especulaciones o comentarios que puedan afectarla", expresaron.