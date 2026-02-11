Maluma y Yeison Jiménez: lanzamiento musical tras tragedia

Un mes después del fallecimiento del cantante colombiano Yeison Jiménez, el artista Maluma confirmó el lanzamiento de "Con el corazón", una canción inédita que ambos grabaron antes del accidente aéreo que conmocionó a la industria musical.
El anuncio fue realizado a través de redes sociales, donde el intérprete urbano compartió un adelanto del tema y la fecha oficial de estreno.
La canción será publicada el jueves 12 de febrero, según informó Maluma en un mensaje cargado de emotividad en el que recordó la amistad y el sueño artístico que compartía con el cantante de música popular.
El video difundido muestra a Yeison Jiménez escuchando el tema en su teléfono móvil e interpretando un fragmento con entusiasmo, un registro que muchos seguidores consideran uno de los últimos momentos captados del artista antes de su muerte.
El accidente que marcó la música colombiana
Yeison Jiménez falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo ocurrido en el municipio de Paipa, Boyacá.
La noticia impactó profundamente al mundo del entretenimiento en Colombia, donde el cantante era reconocido como una de las figuras más importantes de la música popular contemporánea.
Con más de una década de trayectoria, Jiménez logró consolidar una carrera exitosa gracias a canciones que conectaron con el público y a presentaciones multitudinarias en distintas ciudades del país. Su estilo musical y su historia personal lo convirtieron en uno de los artistas más queridos por sus seguidores.
Tras su fallecimiento, familiares, colegas y fanáticos realizaron homenajes en diferentes escenarios, incluyendo conciertos conmemorativos y encuentros públicos para recordar su legado artístico.
Una colaboración que se convierte en homenaje
El lanzamiento de "Con el corazón" representa un momento significativo para los seguidores de ambos artistas. La canción mezcla la esencia de la música popular con el sonido urbano característico de Maluma, reflejando la unión musical que ambos buscaban consolidar.
En el adelanto compartido en redes sociales se escucha la introducción del tema con la voz de Jiménez presentando la colaboración, seguida de un fragmento de la letra que habla de relaciones sentimentales y recuerdos del pasado.
La publicación generó una fuerte reacción entre los fanáticos, quienes llenaron las redes sociales de mensajes de nostalgia y apoyo. Muchos consideran que este lanzamiento será uno de los homenajes más importantes al cantante colombiano.
El legado musical de Yeison Jiménez
Tras la muerte del artista, productores cercanos revelaron que Yeison Jiménez dejó grabado un amplio catálogo de canciones inéditas. Se estima que más de 50 temas quedaron registrados, algunos listos para su publicación.
El estreno de "Con el corazón" forma parte de ese material y marca un nuevo capítulo en la preservación de su legado musical. La colaboración con Maluma, en particular, ha sido señalada como uno de los proyectos más esperados por el público.
Aunque su carrera se vio interrumpida de manera inesperada, la música de Yeison Jiménez continúa vigente a través de sus canciones y de los proyectos que dejó preparados. El lanzamiento de esta colaboración no solo celebra su trayectoria, sino que también mantiene viva la conexión con sus seguidores.
Terrible accidente
Yeison Jiménez falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo ocurrido en el municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá, Colombia.
El artista viajaba en una aeronave privada que presentó fallas poco después del despegue, según informaron las autoridades locales en ese momento. El siniestro conmocionó al país y generó una ola de mensajes de solidaridad en el mundo de la música.
Equipos de rescate y organismos de emergencia acudieron al lugar del accidente, donde se confirmó el fallecimiento del cantante y de otras personas que viajaban en la aeronave. La noticia se difundió rápidamente en redes sociales y medios de comunicación, provocando reacciones de tristeza entre seguidores, colegas y figuras del entretenimiento latinoamericano.
Tras la tragedia, familiares y representantes del artista agradecieron las muestras de apoyo del público y destacaron el legado musical que Yeison Jiménez dejó en la música popular colombiana. Su partida marcó un momento doloroso para la industria musical, que perdió a una de sus voces más representativas, justo cuando el cantante atravesaba uno de los momentos más exitosos de su carrera.
