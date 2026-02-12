 Kylie Jenner enciende redes con atrevido bikini en selfie
Farándula

Kylie Jenner enciende las redes con candente pose bajándose el bikini

Kylie Jenner se desnuda casi por completo en la nueva campaña de SKIMS junto a su hermana Kim Kardashian.

Compartir:
Kylie Jenner, Instagram
Kylie Jenner / FOTO: Instagram

Kylie Jenner está subiendo la temperatura para la última campaña SKIMS de  su hermana Kim Kardashian .

El miércoles 11 de febrero, SKIMS lanzó su colección Everyday Cotton, con una nueva línea de sujetadores y ropa interior de algodón premium.

Como parte del lanzamiento, Kylie Jenner la fundadora de Kylie Cosmetics, de 28 años, lució algunas piezas clave, mostrando su figura tonificada. 

"Me encantó formar parte de la campaña Everyday Cotton", declaró Jenner en un comunicado de prensa junto a unas fotos sensuales posando con algunos de los estilos elásticos y transpirables, como el bralette triangular y el tanga en color cacao jaspeado. "El algodón es un tejido esencial para el día a día, y esta colección lo consigue de maravilla".

Foto embed
Kylie Jenner - Instagram

"Los sujetadores y la ropa interior son suaves, súper elásticos y muy cómodos", añadió Kylie Jenner. "El ajuste es increíble, justo lo que esperarías de SKIMS".

Por su parte, Kim Kardashian, de 45 años, reveló en Instagram que "nunca solía usar ropa interior" hasta que crear las piezas "más suaves y elásticas" con SKIMS lo cambió todo. 

"Tus sujetadores y ropa interior de diario deben sentirse tan cuidados como todo lo demás en tu armario", enfatizó en un comunicado de prensa.

"La gente no necesita más básicos, necesita mejores. Con Everyday Cotton, tomamos las prendas que la gente ya adora de SKIMS y las reinventamos con el algodón premium más suave, para crear prendas esenciales que querrás usar a diario". 

Más detalles

Si hay una persona capaz de convertir un básico en un objeto de deseo, esa es Kim Kardashian. Y si hay alguien capaz de romper internet con solo una imagen, esa es Kylie Jenner.

Juntas, forman una dupla explosiva incapaz de superar, que ahora se materializa en una campaña que eleva el algodón a categoría imprescindible del armario diario.

De esta forma, SKIMS vuelve a poner el foco en aquello que utilizamos todos los días: la ropa interior y las prendas de estar por casa. Pero esta temporada más cómoda, más suaves y más cuidados.

La colección ‘Everyday Cotton’ apuesta por la comodidad absoluta, con diseños transpirables y elásticos pensados para adaptarse al cuerpo y acompañarlo todo el día. En total, 10 piezas que reinterpretan las siluetas clásicas de la marca, como el sujetador triangular, en algodón y en una paleta cromática neutra dominada por los tonos ‘Snow’, ‘Light Heather Grey’, ‘Sienna Heather’, ‘Cocoa Heather’ y ‘Onyx’.

El lanzamiento está programado para el próximo 17 de febrero a través de SKIMS.com.

En Portada

MP revela detalles del caso vinculado con elecciones en el CANGt
Nacionales

MP revela detalles del caso vinculado con elecciones en el CANG

03:20 PM, Feb 12
CC convoca a reunión tras acciones del MP durante elección de magistradost
Nacionales

CC convoca a reunión tras acciones del MP durante elección de magistrados

04:32 PM, Feb 12
Arévalo señala acciones abusivas del MP y reitera la importancia de ejercer el votot
Nacionales

Arévalo señala "acciones abusivas del MP" y reitera la importancia de ejercer el voto

03:58 PM, Feb 12
Las críticas y reacciones de abogados ante acciones del MP en proceso electoral gremial t
Nacionales

Las críticas y reacciones de abogados ante acciones del MP en proceso electoral gremial

03:50 PM, Feb 12

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaSeguridad#liganacionalPNCredes socialesEstados UnidosSuper BowlReal MadridEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos