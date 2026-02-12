Kylie Jenner enciende redes con atrevido bikini en selfie

Kylie Jenner está subiendo la temperatura para la última campaña SKIMS de su hermana Kim Kardashian .
El miércoles 11 de febrero, SKIMS lanzó su colección Everyday Cotton, con una nueva línea de sujetadores y ropa interior de algodón premium.
Como parte del lanzamiento, Kylie Jenner la fundadora de Kylie Cosmetics, de 28 años, lució algunas piezas clave, mostrando su figura tonificada.
"Me encantó formar parte de la campaña Everyday Cotton", declaró Jenner en un comunicado de prensa junto a unas fotos sensuales posando con algunos de los estilos elásticos y transpirables, como el bralette triangular y el tanga en color cacao jaspeado. "El algodón es un tejido esencial para el día a día, y esta colección lo consigue de maravilla".
"Los sujetadores y la ropa interior son suaves, súper elásticos y muy cómodos", añadió Kylie Jenner. "El ajuste es increíble, justo lo que esperarías de SKIMS".
Por su parte, Kim Kardashian, de 45 años, reveló en Instagram que "nunca solía usar ropa interior" hasta que crear las piezas "más suaves y elásticas" con SKIMS lo cambió todo.
"Tus sujetadores y ropa interior de diario deben sentirse tan cuidados como todo lo demás en tu armario", enfatizó en un comunicado de prensa.
"La gente no necesita más básicos, necesita mejores. Con Everyday Cotton, tomamos las prendas que la gente ya adora de SKIMS y las reinventamos con el algodón premium más suave, para crear prendas esenciales que querrás usar a diario".
Más detalles
Si hay una persona capaz de convertir un básico en un objeto de deseo, esa es Kim Kardashian. Y si hay alguien capaz de romper internet con solo una imagen, esa es Kylie Jenner.
Juntas, forman una dupla explosiva incapaz de superar, que ahora se materializa en una campaña que eleva el algodón a categoría imprescindible del armario diario.
De esta forma, SKIMS vuelve a poner el foco en aquello que utilizamos todos los días: la ropa interior y las prendas de estar por casa. Pero esta temporada más cómoda, más suaves y más cuidados.
La colección ‘Everyday Cotton’ apuesta por la comodidad absoluta, con diseños transpirables y elásticos pensados para adaptarse al cuerpo y acompañarlo todo el día. En total, 10 piezas que reinterpretan las siluetas clásicas de la marca, como el sujetador triangular, en algodón y en una paleta cromática neutra dominada por los tonos ‘Snow’, ‘Light Heather Grey’, ‘Sienna Heather’, ‘Cocoa Heather’ y ‘Onyx’.
El lanzamiento está programado para el próximo 17 de febrero a través de SKIMS.com.