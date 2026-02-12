Celebridades apoyan a familia de James Van Der Beek en GoFundMe

La comunidad global ha respondido con una oleada de generosidad tras el fallecimiento del actor James Van Der Beek, conocido por su papel protagonista en la serie adolescente de los noventa "Dawson's Creek".
Una campaña de recaudación de fondos lanzada en la plataforma GoFundMe para su viuda, Kimberly, y sus seis hijos, ha superado rápidamente el millón de dólares, demostrando un apoyo masivo en un momento de profundo dolor y necesidad.
James Van Der Beek perdió su batalla contra el cáncer de colon el 11 de febrero de 2026, dejando a su familia en una situación financiera precaria debido a los altos costos de su tratamiento.
La iniciativa, creada por algunos famosos que eran amigos cercanos al actor, busca alcanzar 1.5 millones de dólares para cubrir los gastos médicos acumulados asegurar la estabilidad futura de los niños, incluyendo su educación.
El mensaje que encabeza la campaña describe a Van Der Beek como un "querido esposo, padre y amigo que marcó la vida de todos a su alrededor".
En cuestión de horas, la campaña logró el 91% de su objetivo, acumulando más de 1.3 millones de dólares gracias a más de 22,000 donaciones. Kimberly Van Der Beek compartió el enlace en sus historias de Instagram, expresando su agradecimiento y su corazón roto.
Entre los contribuyentes se encuentran desde donantes anónimos con aportaciones modestas de 11 dólares hasta empresas como la biotecnológica Guardiant Health, que realizó la donación más grande hasta el momento con 25,000 dólares.
Los organizadores enfatizan que cada contribución, sin importar el monto, es crucial para ayudar a Kimberly y a sus hijos a encontrar esperanza y seguridad mientras reconstruyen sus vidas. El texto de la campaña detalla que "durante su enfermedad, la familia enfrentó no solo desafíos emocionales, sino también una importante presión financiera".
Lucha contra la enfermedad
A James Van Der Beek le diagnosticaron cáncer de colon en el verano de 2023, una enfermedad que hizo pública en noviembre de 2024. Su prolongada batalla implicó una significativa carga económica para la familia.
Los amigos de Kimberly señalaron que los costos de la atención médica y la lucha contra el cáncer dejaron a la familia sin recursos, haciendo que el apoyo externo sea vital para que puedan permanecer en su hogar y garantizar la continuidad educativa de los hijos.
Antes de su fallecimiento, el propio actor había realizado esfuerzos para financiar su tratamiento. El pasado 22 de septiembre, los protagonistas de la serie se reunieron en Nueva York por primera vez en más de 20 años.
Este evento, que atrajo a miles de seguidores, también recaudó fondos para la organización Fuck Cancer, dedicada a brindar información y apoyo a pacientes.
James Van Der Beek, quien no pudo asistir debido a problemas de salud, expresó su pesar en un video proyectado en el teatro, lamentando no poder abrazar a sus compañeros de reparto.
En noviembre, el actor también ofreció a sus seguidores la oportunidad de adquirir objetos preciados de Dawson en una subasta. El objetivo era destinar el 100% de lo recaudado a pagar los costosos gastos de su tratamiento contra el cáncer de colon.
"He guardado estos tesoros durante años, esperando el momento adecuado para hacer algo con ellos, y con todos los giros inesperados que la vida me ha deparado últimamente, está claro que ese momento ha llegado", declaró el actor en exclusiva a la revista People en aquel entonces.