 Boda Sorpresa de Maya Hawke: Compañeros de Stranger Things
Farándula

Boda sorpresa de Maya Hawke reúne a sus compañeros de Stranger Things

La actriz Maya Hawke celebró una boda íntima en Nueva York durante el Día de San Valentín. La ceremonia sorprendió a sus seguidores y al mundo del espectáculo.

Compartir:
Maya Hawke se casa con Christian Lee Hutson, Redes sociales
Maya Hawke se casa con Christian Lee Hutson / FOTO: Redes sociales

Maya Hawke, conocida por su papel en la exitosa serie Stranger Things, se casó en una ceremonia privada celebrada el fin de semana de San Valentín en Nueva York.

La boda, realizada con discreción y lejos de los reflectores mediáticos, terminó convirtiéndose en una reunión especial del elenco de la popular producción televisiva.

El enlace se llevó a cabo en la iglesia de St. George, en Manhattan, y posteriormente la celebración continuó en el club privado The Players, en Gramercy Park.

La actriz, de 27 años, llegó acompañada por su padre, el actor Ethan Hawke, mientras su madre, Uma Thurman, también estuvo presente en el evento familiar.

El novio es el músico y compositor estadounidense Christian Lee Hutson, con quien Hawke mantenía una relación desde hace varios años. La historia de amor entre ambos nació en el ámbito musical, cuando trabajaron juntos en proyectos creativos vinculados a la carrera artística de la actriz como cantante.

Foto embed
Boda de Maya Hawke - Redes sociales

¿Quién es Maya Hawke?

Maya Ray Thurman Hawke es hija de dos reconocidas figuras de Hollywood, Uma Thurman y Ethan Hawke. Aunque inició su carrera como modelo, rápidamente encontró su lugar en la actuación y la música.

Su salto a la fama internacional llegó en 2019 al integrarse al elenco de Stranger Things como Robin Buckley, un personaje carismático que se convirtió en uno de los favoritos de los fans de la serie.

Desde entonces, Hawke ha participado en diversas producciones cinematográficas y ha desarrollado paralelamente una carrera musical en el género indie, consolidando su perfil como artista multifacética.

Reencuentro del elenco de Stranger Things

La boda también destacó por la presencia de varios actores de la serie que han compartido escena con Hawke en los últimos años. Entre los invitados estuvieron Sadie Sink (Max Mayfield), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers) y Joe Keery (Steve Harrington).

@bridebook

It wasn’t on our 2026 bingo card that the next Stranger Things cast reunion was going to be on Valentine’s Day, with Maya Hawke getting married 🥹💍 Images via BACKGRID

♬ suara asli - DENII - DENII

La presencia de sus compañeros de reparto reflejó el fuerte vínculo que el elenco ha construido a lo largo de los años, más allá de las cámaras.

Para muchos seguidores de la serie, la reunión de los actores en la boda fue un emotivo recordatorio del impacto cultural de la producción y de la amistad que surgió durante su rodaje.

Una celebración íntima y simbólica

La pareja optó por una ceremonia discreta, coherente con el estilo reservado que ambos han mantenido en su relación. Hawke lució un vestido blanco de líneas clásicas, acompañado de un abrigo con plumas para protegerse del frío neoyorquino, mientras la celebración se desarrolló en un ambiente familiar y cercano.

El matrimonio marca una nueva etapa en la vida de la actriz, quien continúa consolidando su carrera artística mientras mantiene una relación creativa con Hutson, basada en la música y la colaboración artística.

La boda, realizada en una fecha tan simbólica como el Día de San Valentín, terminó convirtiéndose en uno de los acontecimientos más comentados entre los seguidores de Stranger Things, al reunir a varios de sus protagonistas fuera del set y en un momento profundamente personal para Maya Hawke.

Mira también:

@emisorasunidas897

Arévalo precisó las acciones emprendidas por las presiones desde las cárceles de máxima seguridad y anunció que seguirán las medidas de prevención. . . #EstadodePrevención #Seguridad #Cárceles

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

PNC mantiene acciones preventivas en distintas zonast
Nacionales

PNC mantiene acciones preventivas en distintas zonas

07:34 AM, Feb 16
Raphinha recibe el alta médica y podrá jugar ante el Gironat
Deportes

Raphinha recibe el alta médica y podrá jugar ante el Girona

07:01 AM, Feb 16
Camión se empotra en bajada del barrio San Antoniot
Nacionales

Camión se empotra en bajada del barrio San Antonio

07:17 AM, Feb 16
VIDEO. Fátima Bosch pierde el equilibrio y se desvanece durante desfile en Ecuadort
Farándula

VIDEO. Fátima Bosch pierde el equilibrio y se desvanece durante desfile en Ecuador

06:07 AM, Feb 16

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaPNCSeguridadredes socialesSuper BowlSeguridad vialLiga NacionalReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos