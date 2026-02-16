Boda Sorpresa de Maya Hawke: Compañeros de Stranger Things

Maya Hawke, conocida por su papel en la exitosa serie Stranger Things, se casó en una ceremonia privada celebrada el fin de semana de San Valentín en Nueva York.
La boda, realizada con discreción y lejos de los reflectores mediáticos, terminó convirtiéndose en una reunión especial del elenco de la popular producción televisiva.
El enlace se llevó a cabo en la iglesia de St. George, en Manhattan, y posteriormente la celebración continuó en el club privado The Players, en Gramercy Park.
La actriz, de 27 años, llegó acompañada por su padre, el actor Ethan Hawke, mientras su madre, Uma Thurman, también estuvo presente en el evento familiar.
El novio es el músico y compositor estadounidense Christian Lee Hutson, con quien Hawke mantenía una relación desde hace varios años. La historia de amor entre ambos nació en el ámbito musical, cuando trabajaron juntos en proyectos creativos vinculados a la carrera artística de la actriz como cantante.
¿Quién es Maya Hawke?
Maya Ray Thurman Hawke es hija de dos reconocidas figuras de Hollywood, Uma Thurman y Ethan Hawke. Aunque inició su carrera como modelo, rápidamente encontró su lugar en la actuación y la música.
Su salto a la fama internacional llegó en 2019 al integrarse al elenco de Stranger Things como Robin Buckley, un personaje carismático que se convirtió en uno de los favoritos de los fans de la serie.
Desde entonces, Hawke ha participado en diversas producciones cinematográficas y ha desarrollado paralelamente una carrera musical en el género indie, consolidando su perfil como artista multifacética.
Reencuentro del elenco de Stranger Things
La boda también destacó por la presencia de varios actores de la serie que han compartido escena con Hawke en los últimos años. Entre los invitados estuvieron Sadie Sink (Max Mayfield), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers) y Joe Keery (Steve Harrington).
La presencia de sus compañeros de reparto reflejó el fuerte vínculo que el elenco ha construido a lo largo de los años, más allá de las cámaras.
Para muchos seguidores de la serie, la reunión de los actores en la boda fue un emotivo recordatorio del impacto cultural de la producción y de la amistad que surgió durante su rodaje.
Una celebración íntima y simbólica
La pareja optó por una ceremonia discreta, coherente con el estilo reservado que ambos han mantenido en su relación. Hawke lució un vestido blanco de líneas clásicas, acompañado de un abrigo con plumas para protegerse del frío neoyorquino, mientras la celebración se desarrolló en un ambiente familiar y cercano.
El matrimonio marca una nueva etapa en la vida de la actriz, quien continúa consolidando su carrera artística mientras mantiene una relación creativa con Hutson, basada en la música y la colaboración artística.
La boda, realizada en una fecha tan simbólica como el Día de San Valentín, terminó convirtiéndose en uno de los acontecimientos más comentados entre los seguidores de Stranger Things, al reunir a varios de sus protagonistas fuera del set y en un momento profundamente personal para Maya Hawke.
