Fan sorprende a Bad Bunny en concierto de Argentina

Un video grabado durante un concierto del cantante puertorriqueño Bad Bunny en Buenos Aires se volvió viral en redes sociales luego de mostrar una interacción inesperada entre el artista y una fanática en primera fila.
El momento ocurrió durante una de las presentaciones de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour en el Estadio River Plate, donde el intérprete se acercó al público mientras cantaba.
La escena, que rápidamente comenzó a circular en plataformas como TikTok, Instagram y X, muestra al cantante descendiendo del escenario para interactuar con los asistentes, una dinámica habitual en sus conciertos.
Sin embargo, la cercanía generó un instante inesperado cuando una fan lo tomó del cuello mientras él interpretaba la canción Si veo a tu mamá.
El momento viral
De acuerdo con el testimonio de la joven fan, identificada como Dennise Aramayo, la emoción de tener al artista tan cerca provocó una reacción impulsiva. La joven explicó posteriormente que no sabía cómo reaccionar en ese instante y que todo ocurrió en medio de la euforia del concierto.
Tras el gesto inesperado, Bad Bunny reaccionó con tranquilidad. El cantante se quitó las gafas, la miró directamente a los ojos y continuó cantando sin detener el espectáculo, lo que sorprendió tanto a los asistentes como a quienes posteriormente vieron el video en redes sociales.
El clip se difundió rápidamente y acumuló miles de reproducciones y comentarios, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la gira en Argentina.
Reacciones en redes sociales
La viralización del video generó opiniones divididas entre los usuarios de redes sociales. Algunos tomaron la situación con humor, mientras otros debatieron sobre los límites de la interacción entre artistas y fanáticos durante los conciertos.
La propia joven compartió el video en sus redes sociales acompañado de un mensaje en el que describió la experiencia como uno de los momentos más felices de su vida. También comentó que, tras la viralización del clip, comenzó a recibir mensajes constantes de personas que reaccionaban al episodio.
Un show multitudinario en Argentina
Bad Bunny se presentó en el Estadio River Plate durante tres noches consecutivas, los días 13, 14 y 15 de febrero, ante más de 80 mil personas por concierto. Las presentaciones formaron parte de su gira mundial, que ha reunido a miles de seguidores en distintos países.
Durante los espectáculos en Argentina, el artista también compartió escenario con figuras de la música urbana local como Duki, Khea y Cazzu, lo que generó momentos especiales para el público latinoamericano.
La gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour combina canciones recientes con algunos de los temas más populares de la carrera del artista, consolidando su conexión con el público en cada presentación.
Un recuerdo inolvidable para una fan
Aunque el momento generó debate en redes sociales, la fan aseguró que la experiencia fue inolvidable y que continúa emocionada por haber podido estar tan cerca de su ídolo. Según relató, sigue la carrera de Bad Bunny desde hace varios años, lo que hizo aún más significativo el encuentro.
El episodio demuestra cómo los conciertos masivos pueden generar momentos espontáneos e inesperados que, en cuestión de horas, se convierten en fenómenos virales en internet.
