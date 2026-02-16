Fátima Bosch aclara su salud tras desvanecerse en Ecuador

La actual Miss Universo 2025, Fátima Bosch, aclaró su estado de salud luego de que se desvaneciera en Ambato, Ecuador, el pasado domingo 15 de febrero de 2026. El incidente, que fue captado en video y se viralizó rápidamente en redes sociales, provocó preocupación entre sus seguidores tanto en México como internacionalmente.
El momento que encendió las alarmas ocurrió cuando Bosch saludaba al público desde uno de los carros alegóricos del tradicional desfile. En las imágenes difundidas se observa a la reina de belleza perdiendo el conocimiento momentáneamente y siendo auxiliada de inmediato por personas cercanas, lo que generó especulación en redes sobre su condición física.
Durante varias horas tras el incidente no se emitió información oficial por parte de su equipo, lo que aumentó la incertidumbre entre sus fans. Sin embargo, la modelo mexicana reapareció horas después en sus plataformas oficiales para ofrecer detalles sobre lo sucedido y responder a las versiones que circulaban.
A través de un comunicado en sus redes sociales, Fátima Bosch agradeció las múltiples muestras de apoyo y cariño recibidas tanto en Ecuador como de sus seguidores alrededor del mundo.
Esto dijo Fátima Bosch
En su mensaje explicó que el desvanecimiento que sufrió fue "un episodio momentáneo derivado del agotamiento", y aseguró que actualmente su estado de salud es estable. Bosch también reafirmó su compromiso con sus actividades profesionales, señalando que se encuentra bien y que continuará con su agenda programada con responsabilidad.
Este pronunciamiento ayudó a tranquilizar a quienes estaban pendientes de su evolución y disipó rumores sobre posibles complicaciones mayores.
El video del desvanecimiento se viralizó en plataformas como Instagram, TikTok y X (antes Twitter), provocando una ola de mensajes de preocupación y apoyo. Usuarios de redes sociales destacaron la asistencia inmediata que recibió Bosch y el hecho de que el evento siguiera bajo control tras el incidente.
Con su pronunciamiento, Fátima Bosch puso fin a las especulaciones y confirmó que no existe un riesgo serio para su salud tras el episodio.