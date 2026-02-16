Hollywood despide a Robert Duvall, leyenda del cine

El actor estadounidense Robert Duvall, considerado una de las figuras más influyentes del cine contemporáneo, falleció a los 95 años en su residencia de Middleburg,Virginia, según confirmó su esposa, Luciana Duvall, mediante un comunicado difundido en redes sociales.
De acuerdo con la información compartida por su familia, el actor murió en paz, rodeado de sus seres queridos, en un entorno íntimo y tranquilo.
"Ayer dije adiós a mi amado esposo, queridísimo amigo, y uno de los mayores actores de nuestro tiempo", expresó su viuda en el mensaje, en el que también destacó la serenidad con la que el intérprete partió.
Una carrera marcada por el cine clásico
Robert Duvall construyó una trayectoria de más de seis décadas en la industria cinematográfica, consolidándose como uno de los actores más respetados de su generación gracias a su capacidad para interpretar personajes complejos y memorables.
Entre sus trabajos más recordados se encuentra su participación en la película El Padrino (1972), dirigida por Francis Ford Coppola, donde interpretó a Tom Hagen, el leal consejero de la familia Corleone. Su actuación en este clásico del cine lo posicionó como uno de los intérpretes más sólidos de Hollywood.
Otro de sus papeles más emblemáticos fue el del teniente coronel Kilgore en Apocalypse Now (1979), también dirigida por Coppola. Su interpretación en esta producción ambientada en la guerra de Vietnam dejó escenas inolvidables en la historia del cine y consolidó su prestigio artístico.
El reconocimiento de la Academia
A lo largo de su carrera, Duvall recibió numerosos premios y nominaciones. En 1984 ganó el Premio Oscar al Mejor Actor por su actuación en la película Tender Mercies, donde interpretó a un cantante de música country en busca de redención personal.
Además del Oscar, fue nominado en varias ocasiones a los premios de la Academia y obtuvo múltiples reconocimientos de la crítica especializada, que destacó su versatilidad y profundidad interpretativa.
Una despedida íntima
La familia del actor informó que no se realizará un funeral público. En cambio, invitaron a quienes deseen honrar su memoria a hacerlo de manera personal, recordando su legado a través del cine y de los momentos cotidianos que celebran la vida.
La muerte de Robert Duvall marca el final de una era en Hollywood, pero su trabajo permanece como parte fundamental de la historia del séptimo arte, en películas que continúan inspirando a nuevas generaciones de espectadores y creadores.