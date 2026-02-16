 Hollywood despide a Robert Duvall, leyenda del cine
Farándula

Hollywood despide a Robert Duvall, uno de los grandes actores del cine estadounidense

El mundo del cine está de luto tras la muerte de Robert Duvall, uno de los actores más respetados de Hollywood y protagonista de clásicos como El Padrino y Apocalypse Now.

Compartir:
Robert Duvall, Redes sociales
Robert Duvall / FOTO: Redes sociales

El actor estadounidense Robert Duvall, considerado una de las figuras más influyentes del cine contemporáneo, falleció a los 95 años en su residencia de Middleburg,Virginia, según confirmó su esposa, Luciana Duvall, mediante un comunicado difundido en redes sociales.

De acuerdo con la información compartida por su familia, el actor murió en paz, rodeado de sus seres queridos, en un entorno íntimo y tranquilo.

"Ayer dije adiós a mi amado esposo, queridísimo amigo, y uno de los mayores actores de nuestro tiempo", expresó su viuda en el mensaje, en el que también destacó la serenidad con la que el intérprete partió.

Una carrera marcada por el cine clásico

Robert Duvall construyó una trayectoria de más de seis décadas en la industria cinematográfica, consolidándose como uno de los actores más respetados de su generación gracias a su capacidad para interpretar personajes complejos y memorables.

Entre sus trabajos más recordados se encuentra su participación en la película El Padrino (1972), dirigida por Francis Ford Coppola, donde interpretó a Tom Hagen, el leal consejero de la familia Corleone. Su actuación en este clásico del cine lo posicionó como uno de los intérpretes más sólidos de Hollywood.

Otro de sus papeles más emblemáticos fue el del teniente coronel Kilgore en Apocalypse Now (1979), también dirigida por Coppola. Su interpretación en esta producción ambientada en la guerra de Vietnam dejó escenas inolvidables en la historia del cine y consolidó su prestigio artístico.

Foto embed
Robert Duvall - Redes sociales

El reconocimiento de la Academia

A lo largo de su carrera, Duvall recibió numerosos premios y nominaciones. En 1984 ganó el Premio Oscar al Mejor Actor por su actuación en la película Tender Mercies, donde interpretó a un cantante de música country en busca de redención personal.

Además del Oscar, fue nominado en varias ocasiones a los premios de la Academia y obtuvo múltiples reconocimientos de la crítica especializada, que destacó su versatilidad y profundidad interpretativa.

Foto embed
Robert Duvall - Redes sociales

Una despedida íntima

La familia del actor informó que no se realizará un funeral público. En cambio, invitaron a quienes deseen honrar su memoria a hacerlo de manera personal, recordando su legado a través del cine y de los momentos cotidianos que celebran la vida.

La muerte de Robert Duvall marca el final de una era en Hollywood, pero su trabajo permanece como parte fundamental de la historia del séptimo arte, en películas que continúan inspirando a nuevas generaciones de espectadores y creadores.

En Portada

Claudia Paredes es electa presidenta del Organismo Judicialt
Nacionales

Claudia Paredes es electa presidenta del Organismo Judicial

10:19 AM, Feb 16
Entre protestas e incidentes, CSU realiza elección de magistradost
Nacionales

Entre protestas e incidentes, CSU realiza elección de magistrados

09:14 AM, Feb 16
PNC mantiene acciones preventivas en distintas zonast
Nacionales

PNC mantiene acciones preventivas en distintas zonas

07:34 AM, Feb 16
Cámara de seguridad capta accidente de vehículo a alta velocidad en carretera a El Salvadort
Nacionales

Cámara de seguridad capta accidente de vehículo a alta velocidad en carretera a El Salvador

08:42 AM, Feb 16

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaPNCSeguridadSuper Bowlredes socialesLiga NacionalSeguridad vialReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos