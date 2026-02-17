 Karely Ruiz Impacta con Look Provocativo en Carnaval
Farándula

Karely Ruiz deslumbra con provocativo look en carnaval mexicano

Karely Ruiz volvió a demostrar por qué es una de las figuras más populares del internet. Con un provocativo atuendo rosa lleno de brillantes y plumas, la influencer se robó todas las miradas.

Karely Ruiz, Redes sociales
Karely Ruiz / FOTO: Redes sociales

Karely Ruiz fue una de las invitadas más esperadas del Carnaval Carmen 2026, celebración tradicional que cada año reúne a miles de personas en Ciudad del Carmen, Campeche.

La influencer mexicana cautivó a los asistentes al aparecer en un carro alegórico con un llamativo vestuario que combinaba brillo, plumas y un estilo festivo acorde al evento.

La también modelo digital compartió en sus redes sociales diversos videos y fotografías del momento, mostrando la cercanía con sus seguidores y el entusiasmo con el que fue recibida durante el desfile.

Un recibimiento lleno de entusiasmo

Desde su llegada al carnaval, Karely Ruiz fue rodeada por fanáticos que buscaban saludarla y capturar el momento en sus teléfonos. En uno de los videos difundidos en sus historias, se observa a la influencer saludando a jóvenes que se acercan a su vehículo, mientras uno de ellos exclama emocionado haber logrado tocar su mano, provocando la risa de la celebridad.

Durante el recorrido, Karely posó constantemente para las cámaras, lanzó saludos y agradeció las muestras de cariño del público que coreaba su nombre mientras el carro alegórico avanzaba.

Vestuario brillante y estilo carnavalesco

El primer atuendo de la influencer consistió en un traje rosado con aplicaciones brillantes, guantes con colgantes y plumas en la parte posterior, acompañado de botas de hule. El diseño, ceñido y llamativo, destacó entre los elementos visuales del carnaval, manteniendo la estética festiva característica de este tipo de celebraciones.

Un día después, Karely volvió a participar en el evento con un segundo vestuario: un conjunto negro adornado con alas en forma de corazón en la espalda. Esta aparición también fue recibida con aplausos y muestras de afecto por parte de los asistentes.

Hoy, Karely Ruiz ha deleitado con un look en tono amarillo. 

Una tradición regional

El Carnaval Carmen es una de las festividades más importantes de la región, reconocida por sus desfiles, música, carros alegóricos y la participación de figuras del entretenimiento. La presencia de celebridades como Karely Ruiz se ha convertido en un atractivo adicional para el público, especialmente entre los jóvenes que siguen su contenido en redes sociales.

La influencer ha construido una sólida comunidad digital que la acompaña más allá de su trabajo en plataformas para adultos, mostrando en redes sociales aspectos de su vida cotidiana, causas solidarias y actividades públicas.

La mirada puesta en el ring

Además de su participación en el carnaval, Karely Ruiz se encuentra preparándose para un nuevo reto: su próxima pelea de exhibición en el evento Ring Royale, donde se enfrentará a la conductora Marcela Mistral.

El combate ha generado expectativa entre seguidores y medios de entretenimiento, ya que ambas figuras públicas han compartido en redes sociales parte de su entrenamiento y mensajes relacionados con el enfrentamiento. Para Karely, esta incursión en el boxeo representa una oportunidad de explorar nuevos proyectos dentro del espectáculo.

Aunque se trata de una pelea de carácter mediático, la influencer ha asegurado que se está preparando físicamente para dar un buen espectáculo en el ring, lo que ha incrementado la conversación en redes sociales sobre el evento.

Una figura que trasciende redes sociales

La participación de Karely Ruiz en el Carnaval Carmen 2026 confirma su popularidad y capacidad para atraer la atención del público en distintos escenarios.

Entre el entretenimiento digital, los eventos masivos y ahora el boxeo, la influencer continúa ampliando su presencia en el mundo del espectáculo.

Mientras tanto, sus seguidores continúan atentos tanto a sus apariciones públicas como a su preparación para la pelea, que promete convertirse en uno de los momentos más comentados del entretenimiento en México este año.

