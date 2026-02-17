Fallece Billy Steinberg, autor de 'Like a Virgin'

El compositor y cantautor estadounidense Billy Steinberg, reconocido por escribir algunos de los mayores éxitos del pop de los años 80 y 90, falleció a los 75 años en California tras una batalla contra el cáncer, según confirmó su abogada Laurie Soriano. Su muerte marca el cierre de una carrera que dejó una huella profunda en la música popular contemporánea.
Steinberg fue uno de los letristas más influyentes de su generación, responsable de canciones que se convirtieron en clásicos interpretados por figuras internacionales como Madonna, Cyndi Lauper, Whitney Houston y Céline Dion.
De banda local a compositor de éxitos globales
Nacido y criado en Palm Springs, California, Steinberg descubrió su pasión por la música desde joven. Estudió en Bard College, en Nueva York, y dio sus primeros pasos en la industria como integrante de la banda Billy Thermal, antes de enfocarse en la composición.
Su carrera dio un giro decisivo a inicios de los años 80, cuando una de sus canciones fue grabada por la cantante Linda Ronstadt. Poco después comenzó una fructífera colaboración con el compositor Tom Kelly, con quien escribiría varios de los temas más emblemáticos del pop.
Canciones que marcaron generaciones
Entre las obras más recordadas de Steinberg se encuentra "Like a Virgin", interpretada por Madonna, un tema que se convirtió en símbolo cultural de la década de los 80 y consolidó la carrera de la cantante a nivel mundial.
También fue coautor de "True Colors", canción popularizada por Cyndi Lauper y considerada un himno de autenticidad y aceptación. Su talento para escribir letras emotivas y universales se reflejó en otros éxitos como "So Emotional", interpretada por Whitney Houston.
A lo largo de su trayectoria también destacó por composiciones como "Eternal Flame", grabada por The Bangles, y "I’ll Stand by You", interpretada por The Pretenders, canciones que permanecen vigentes décadas después de su lanzamiento.
Reconocimientos y legado musical
La influencia de Steinberg en la industria musical fue ampliamente reconocida. En 1996 ganó un premio Grammy por su trabajo en el álbum Falling Into You de Céline Dion, uno de los discos más exitosos de la década.
En 2011, el compositor ingresó al Salón de la Fama de los Compositores, un reconocimiento reservado para quienes han contribuido significativamente al repertorio musical global.
Su carrera, que se extendió por más de tres décadas, dejó un catálogo de canciones que siguen siendo interpretadas, versionadas y escuchadas por nuevas generaciones.
Un legado que seguirá sonando
Billy Steinberg no solo escribió canciones populares; creó piezas que conectaron emocionalmente con millones de personas alrededor del mundo. Sus letras, muchas de ellas inspiradas en experiencias personales, lograron trascender el tiempo y convertirse en parte de la historia del pop.
Con su fallecimiento, la música pierde a uno de los compositores más importantes de finales del siglo XX, pero su legado permanecerá vivo en cada reproducción de sus canciones, recordando que detrás de los grandes éxitos también hay grandes historias y talentos creativos.