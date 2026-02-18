 Rihanna sufre fallo de vestuario en desfile de moda
Farándula

FOTOS: Rihanna sufre falla de vestuario en un desfile de moda y deja ver de más

La cantante protagonizó un incidente durante la Semana de la Moda de Nueva York cuando la abertura trasera de tu chaqueta pareció abrirse más de lo previsto, dejando al descubierto sus atributos.

Rihanna, Instagram
Rihanna / FOTO: Instagram

Rihanna acaparó la atención en la Semana de la Moda de Nueva York, aunque no de la forma acostumbrada. La artista experimentó un inesperado inconveniente con su atuendo al llegar al desfile de A$AP Rocky, su pareja y padre de sus hijos.

El incidente captó de inmediato el interés de los asistentes y de los paparazzi que se encontraban en el lugar.

Todo ocurrió el viernes por la noche, frente al Hall des Lumières, cuando la cantante protagonizó un momento viral en la alfombra previa a la presentación de la colección otoño/invierno 2026 de AWGE, la agencia creativa de Rocky.

Foto embed
Rihanna - Page Six

Rihanna eligió un traje monocromático negro que incluyó una chaqueta de cuero con detalles de piel sintética.

Sin embargo, el diseño del atuendo presentaba una abertura trasera marcada, y con el movimiento al caminar, la abertura se desajustó más de lo esperado, exponiendo parte de la espalda y silueta de la cantante frente a los fotógrafos.

La reacción de la intérprete de "Umbrella" fue inmediata y ejemplar. Con soltura y seguridad, ajustó rápidamente el atuendo con la mano y continuó su entrada al recinto desplegando profesionalismo y confianza ante los flashes.

Presencia de la pareja

Dentro del evento, el sorpresivo percance quedó relegado por completo cuando Rihanna tomó su lugar en la primera fila, acompañando a A$AP Rocky en uno de sus momentos clave.

La cantante, de 37 años, apoyó el debut de la nueva colección y, en declaraciones posteriores, calificó a su pareja como un "genio creativo".

Ambos, que comparten tres hijos, lucieron cómplices y cercanos durante la noche. Ningún imprevisto logró empañar la imagen unida de la pareja ni la actitud de Rihanna en una fecha clave para la carrera de Rocky.

El momento se volvió viral en redes sociales minutos después de suceder. Los videos y fotografías del episodio circularon rápidamente, y los usuarios no tardaron en elogiar tanto el estilo de la artista como la naturalidad con que afrontó el percance.

Seguidores y fanáticos destacaron la elegancia de Rihanna y la manera desenvuelta en la que manejó la situación inesperada. La tranquilidad y seguridad de la cantante fueron elogiadas en múltiples comentarios, reforzando su estatus como referente de moda y actitud.

