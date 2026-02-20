 Cazzu Confirma Concierto en Guatemala 2026: Latinaje en Vivo
Farándula

Cazzu confirma concierto en Guatemala con su Latinaje en Vivo 2026

La jefa del trap argentino, Cazzu, confirmó su concierto en el país como parte de su gira Latinaje en Vivo 2026. Te contamos fecha, lugar, precios y todo lo que debes saber para no quedarte sin entrada.

Compartir:
Cazzu, Redes sociales
Cazzu / FOTO: Redes sociales

Los fanáticos guatemaltecos de Cazzu finalmente podrán verla en vivo. La cantante argentina confirmó su llegada al país como parte de su gira Latinaje en Vivo 2026, un espectáculo que ha recorrido varios países de Latinoamérica con gran éxito.

La productora 2 Mundos anunció este 20 de febrero que la artista ofrecerá un concierto especial en Guatemala, donde interpretará los temas que la han consolidado como una de las figuras más influyentes del trap y la música urbana latina.

Fecha, hora y lugar

El concierto se llevará a cabo el próximo 18 de septiembre de 2026, a las 20 horas, en la Concha Acústica del Parque de la Industria.

Se espera una noche cargada de energía, visuales impactantes y un repertorio que incluirá los éxitos de su álbum Latinaje, además de sus lanzamientos más recientes.

Foto embed
Cazzu concierto en Guatemala - Redes sociales

Las entradas estarán disponibles en las siguientes localidades:

·         Zona Fan - Q525

·         Zona AMEX - Q725

La preventa iniciará el lunes 23 de febrero a las 12 horas, mientras que la venta general comenzará el 24 de febrero. Ambas estarán disponibles a través del sitio oficial eTicket.gt.

¿Quién es Cazzu?

Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu, es una cantante y compositora argentina nacida en Jujuy. Inició su carrera en la música urbana y con el paso de los años se convirtió en una de las principales exponentes femeninas del trap latino.

Su propuesta combina trap, reguetón, R&B y sonidos experimentales, con letras que abordan el empoderamiento femenino, el amor, la independencia y la identidad. Su estilo oscuro y vanguardista le ha valido el apodo de "La Jefa".

Con Latinaje, la artista mostró una evolución musical más madura y conceptual, ampliando su alcance internacional. En 2026 continúa promocionando este proyecto con una gira que ha pasado por Argentina, Uruguay, México, Chile, Perú y Colombia, consolidando su estatus como referente latinoamericano.

Su increíble presentación junto a Bad Bunny en Argentina

Uno de los momentos más comentados de su carrera reciente fue su participación junto a Bad Bunny en Argentina, donde ambos artistas compartieron escenario en un show que encendió a miles de asistentes.

La química entre ambos fue evidente, y la presentación fue catalogada como uno de los momentos más explosivos de la música urbana en el país. Cazzu demostró su fuerza escénica, dominio del público y capacidad vocal frente a un estadio completamente entregado.

Ese tipo de actuaciones han reforzado su imagen como una artista sólida en vivo, capaz de sostener grandes producciones y conectar de forma directa con su audiencia.

Un concierto esperado en Guatemala

La llegada de Cazzu a Guatemala representa uno de los eventos urbanos más esperados del año. Sus seguidores han celebrado en redes sociales la confirmación del show, anticipando una noche llena de trap, energía y una puesta en escena que promete estar a la altura de su gira internacional.

En Portada

Caso TREP: Juez suspende persecución penal contra magistrados del TSEt
Nacionales

Caso TREP: Juez suspende persecución penal contra magistrados del TSE

11:03 AM, Feb 20
En último día de recepción, aspirantes a fiscal general presentan expedientest
Nacionales

En último día de recepción, aspirantes a fiscal general presentan expedientes

10:52 AM, Feb 20
Detienen a tres presuntos narcotraficantes requeridos por EE. UU. t
Nacionales

Detienen a tres presuntos narcotraficantes requeridos por EE. UU.

09:27 AM, Feb 20
Diego Casas se mete a la lucha del goleo del Clausura 2026t
Deportes

Diego Casas se mete a la lucha del goleo del Clausura 2026

09:28 AM, Feb 20

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialLiga NacionalSeguridadSuper BowlEstados UnidosEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos