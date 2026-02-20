Cazzu Confirma Concierto en Guatemala 2026: Latinaje en Vivo

Los fanáticos guatemaltecos de Cazzu finalmente podrán verla en vivo. La cantante argentina confirmó su llegada al país como parte de su gira Latinaje en Vivo 2026, un espectáculo que ha recorrido varios países de Latinoamérica con gran éxito.
La productora 2 Mundos anunció este 20 de febrero que la artista ofrecerá un concierto especial en Guatemala, donde interpretará los temas que la han consolidado como una de las figuras más influyentes del trap y la música urbana latina.
Fecha, hora y lugar
El concierto se llevará a cabo el próximo 18 de septiembre de 2026, a las 20 horas, en la Concha Acústica del Parque de la Industria.
Se espera una noche cargada de energía, visuales impactantes y un repertorio que incluirá los éxitos de su álbum Latinaje, además de sus lanzamientos más recientes.
Las entradas estarán disponibles en las siguientes localidades:
· Zona Fan - Q525
· Zona AMEX - Q725
La preventa iniciará el lunes 23 de febrero a las 12 horas, mientras que la venta general comenzará el 24 de febrero. Ambas estarán disponibles a través del sitio oficial eTicket.gt.
¿Quién es Cazzu?
Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu, es una cantante y compositora argentina nacida en Jujuy. Inició su carrera en la música urbana y con el paso de los años se convirtió en una de las principales exponentes femeninas del trap latino.
Su propuesta combina trap, reguetón, R&B y sonidos experimentales, con letras que abordan el empoderamiento femenino, el amor, la independencia y la identidad. Su estilo oscuro y vanguardista le ha valido el apodo de "La Jefa".
Con Latinaje, la artista mostró una evolución musical más madura y conceptual, ampliando su alcance internacional. En 2026 continúa promocionando este proyecto con una gira que ha pasado por Argentina, Uruguay, México, Chile, Perú y Colombia, consolidando su estatus como referente latinoamericano.
Su increíble presentación junto a Bad Bunny en Argentina
Uno de los momentos más comentados de su carrera reciente fue su participación junto a Bad Bunny en Argentina, donde ambos artistas compartieron escenario en un show que encendió a miles de asistentes.
La química entre ambos fue evidente, y la presentación fue catalogada como uno de los momentos más explosivos de la música urbana en el país. Cazzu demostró su fuerza escénica, dominio del público y capacidad vocal frente a un estadio completamente entregado.
Ese tipo de actuaciones han reforzado su imagen como una artista sólida en vivo, capaz de sostener grandes producciones y conectar de forma directa con su audiencia.
Un concierto esperado en Guatemala
La llegada de Cazzu a Guatemala representa uno de los eventos urbanos más esperados del año. Sus seguidores han celebrado en redes sociales la confirmación del show, anticipando una noche llena de trap, energía y una puesta en escena que promete estar a la altura de su gira internacional.