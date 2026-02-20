Homenaje Eric Dane: valentía que inspiró a Grey's Anatomy

La serie Grey’s Anatomy prepara un homenaje especial para Eric Dane, actor que dio vida al inolvidable doctor Mark Sloan durante varias temporadas del exitoso drama médico. Tras confirmarse su fallecimiento a los 53 años, luego de ser diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la producción anunció que dedicará un episodio a su memoria.
El tributo se realizará en el episodio 11 de la temporada 22, que será emitido por ABC el 26 de febrero en Estados Unidos y posteriormente llegará a otras plataformas internacionales. La noticia fue confirmada por el canal y la productora 20th Television, quienes expresaron su pesar por la pérdida.
"Estamos profundamente tristes por la pérdida de Eric Dane. Su inmenso talento e inolvidable presencia en Grey’s Anatomy causó un impacto duradero en el público de todo el mundo, y su valentía y gracia mientras batallaba contra el ELA ha inspirado a muchos", señalaron en un comunicado.
El legado de Mark Sloan
Eric Dane se incorporó a Grey’s Anatomy en la segunda temporada con un papel inicialmente episódico. Su personaje, el cirujano plástico Mark Sloan —apodado "McSteamy"—, conquistó rápidamente al público por su carisma y complejidad emocional.
La creadora Shonda Rhimes decidió convertirlo en personaje regular a partir de la tercera temporada. Dane permaneció en la serie entre 2006 y 2012, hasta que un accidente de avión marcó la salida definitiva de su personaje en una de las tramas más impactantes del drama médico.
Su química con personajes como Derek Shepherd y Meredith Grey ayudó a consolidar algunos de los arcos narrativos más recordados por los fanáticos.
Su regreso en plena pandemia
La última aparición de Eric Dane en la serie ocurrió en 2021, cuando los guionistas integraron la pandemia de covid-19 en la historia. En esa etapa, el personaje de Meredith Grey entró en un estado de inconsciencia que permitió el regreso simbólico de varios personajes fallecidos.
Gracias a ese recurso narrativo, Dane retomó brevemente su papel en un emotivo episodio que fue celebrado por los seguidores de la serie.
¿Quién era Eric Dane?
Eric Dane nació el 9 de noviembre de 1972 en San Francisco, California. Desde joven mostró inclinación por la actuación, iniciando su carrera en televisión en la década de los noventa con participaciones en series como Charmed y otras producciones dramáticas.
Su salto definitivo a la fama llegó con Grey’s Anatomy, pero su carrera no se limitó a ese proyecto. Participó en películas como Marley & Me, Valentine’s Day y Burlesque, además de protagonizar la serie The Last Ship.
En años recientes, formó parte del elenco de Euphoria, donde interpretó a Cal Jacobs, un personaje complejo que mostró una faceta distinta de su talento actoral. Su trabajo en esta producción de HBO fue ampliamente comentado por su intensidad dramática.
Más allá de su carrera profesional, Dane también enfrentó retos personales, incluyendo problemas de salud y momentos de exposición mediática. Sin embargo, logró reinventarse y mantenerse vigente en la industria del entretenimiento.