Fallece el músico Willie Colón tras complicaciones de salud

El reconocido músico y compositor Willie Colón falleció tras enfrentar complicaciones de salud, según informó su familia mediante un comunicado oficial. El artista habría muerto este sábado (21/02/2026) en paz, rodeado de sus seres queridos, en un hospital de Nueva York, Estados Unidos.
De acuerdo con la información difundida, Colón había sido ingresado días atrás al Lawrence Hospital en Bronxville, Nueva York, tras presentar quebrantos de salud relacionados con su sistema respiratorio. Versiones preliminares indicaban que el músico, de 75 años, habría sido hospitalizado desde el pasado 18 de febrero, en medio de preocupaciones de sus seguidores luego de que desapareciera de sus redes sociales desde el 15 de febrero.
Legendario trombonista y compositor de salsa
El artista, ampliamente reconocido en el género de la salsa, fue uno de los exponentes más influyentes de la música latina, dejando un legado marcado por su trayectoria como trombonista, compositor e intérprete. La familia expresó su agradecimiento por las muestras de apoyo y pidió respeto a su privacidad durante el proceso de duelo, al mismo tiempo que destacaron que su música y los recuerdos que creó permanecerán como un legado permanente.
El fallecimiento del músico genera reacciones en la comunidad artística y entre sus seguidores, quienes han expresado mensajes de condolencia y reconocimiento a su carrera.