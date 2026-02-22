 BAFTA 2026: los ganadores de la noche
La mayor celebración del cine en Reino Unido volvió a encender Londres. Los BAFTA 2026 premiaron a las películas y artistas más destacados del año en una noche llena de glamour, sorpresas y consagraciones.

La edición número 79 de los premios de la British Academy of Film and Television Arts BAFTA se celebró este 22 de febrero de 2026 en el emblemático Royal Festival Hall, ubicado dentro del Southbank Centre de Londres.

El recinto se vistió de gala para recibir a las figuras más importantes del cine internacional. La alfombra roja estuvo marcada por la presencia de estrellas como Leonardo DiCaprio, Emma Stone, Paul Mescal, Michael B. Jordan, entre muchos otros.

El encargado de conducir la ceremonia fue Alan Cumming, quien debutó como anfitrión aportando carisma y humor a la gala.

Entre las películas más nominadas destacaron Frankenstein de Guillermo del Toro, Una Batalla Tras Otra de Paul Thomas Anderson, Hamnet de Chloé Zhao y Marty Supremo de Josh Safdie, producciones que dominaron varias categorías durante la noche.

Lista completa de ganadores BAFTA 2026

·         Mejor Película: Una Batalla Tras Otra

·         Mejor Actriz Protagónica: Jessie Buckley por Hamnet

·         Mejor Actor Protagónico: Robert Aramayo por I Swear

·         Mejor Director: Paul Thomas Anderson

·         Mejor Estrella en Ascenso: Robert Aramayo

·         Mejor Película Británica: Hamnet

·         Mejor Película de habla no inglesa: Valor Sentimental

·         Mejor Diseño de Vestuario: Frankenstein

·         Mejor Guion Adaptado: Una Batalla Tras Otra

·         Mejor Banda Sonora Original: Pecadores

·         Mejor Sonido: F1: La Película

·         Mejor Película Animada: Zootopia 2

·         Mejor Edición: Una Batalla Tras Otra

·         Mejor Elenco: I Swear

·         Mejor Debut de un Cineasta Británico: My Father’s Shadow

·         Mejor Guion Original: Pecadores

·         Mejor Corto Animado Británico: Two Black Boys in Paradise

·         Mejor Documental: Mr. Nobody Against Putin

·         Mejor Peinado y Maquillaje: Frankenstein

·         Mejor Diseño de Producción: Frankenstein

·         Mejor Película Infantil y Familiar: Boong

·         Mejor Actor de Reparto: Sean Penn por Una Batalla Tras Otra

·         Mejor Actriz de Reparto: Wunmi Mosaku por Pecadores

·         Mejores Efectos Visuales: Avatar: Fuego y Ceniza

Los BAFTA 2026 consolidaron a Una Batalla Tras Otra como la gran vencedora de la noche, mientras que Frankenstein destacó en categorías técnicas. Hamnet también se posicionó como una de las producciones más celebradas, especialmente en el ámbito británico.

