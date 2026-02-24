Corridos de El Mencho: Artistas que le dedicaron temas

La figura de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras su abatimiento el 22 de febrero de 2026 en Jalisco, durante un operativo federal.
El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue durante años uno de los hombres más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, y también uno de los nombres más recurrentes en el universo de los narcocorridos.
Su muerte no solo generó reacciones políticas y operativas: también reveló una nueva ola de canciones —incluso creadas con inteligencia artificial— que narran su caída o evocan su legado criminal.
Los corridos dedicados a "El Mencho"
Diversos grupos y solistas incorporaron su figura en letras que lo retrataban como líder, estratega o símbolo de poder. Entre los corridos que se revelan están:
"Soy Mencho" - Los Alegres del Barranco y Norteño Push
Uno de los temas más conocidos. La canción adopta la voz del propio capo y describe su ascenso y control territorial. Se convirtió en una de las piezas más virales relacionadas con su figura.
"El M" - Gerardo Ortiz
Aunque no menciona explícitamente su nombre, la letra hace referencias claras a la "Nueva Generación" y a Jalisco, elementos asociados al CJNG.
"¿Van a querer más?" - Enigma Norteño
Tema lanzado en 2016 que hace alusión directa al liderazgo regional y al dominio territorial atribuido al capo.
"El Dueño del Palenque" - Los Alegres del Barranco y Panter Bélico
Otro de los corridos más difundidos. La canción incluye referencias a células armadas y estructuras internas vinculadas al grupo criminal.
"El Mencho" - Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho
Tema lanzado en 2019 que menciona directamente su apodo y lo describe como figura de respeto y poder.
Artistas que lo mencionaron en corridos tumbados
La influencia del CJNG también permeó en la ola de corridos tumbados y música urbana regional.
Entre los artistas que han hecho referencias indirectas o directas destacan:
· Peso Pluma
· Natanael Cano
· Luis R. Conriquez
· Gabito Ballesteros
· Fuerza Regida
En canciones como "El 08", "Proyecto X", "Lou Lou", "GTA" o "Martes 13", aparecen alusiones a "la M", "cuatro letras" o referencias geográficas relacionadas con el grupo criminal.
Estas menciones no siempre son biográficas, pero sí forman parte de un lenguaje simbólico que conecta con la llamada narcocultura.
Corridos con inteligencia artificial tras su muerte
A menos de 24 horas del operativo en Jalisco, comenzaron a circular en YouTube canciones creadas con inteligencia artificial. Uno de los más difundidos fue "Cayó el Mencho", que narra el despliegue militar y el impacto nacional de su abatimiento.
A diferencia de otros narcocorridos que exaltan la figura del capo, estos nuevos temas se enfocan en relatar el operativo y las consecuencias sociales. El fenómeno abre un nuevo capítulo: la automatización de la narrativa criminal en plataformas digitales.