 Jaime Camil regresa al teatro luciendo irreconocible como Tronchatoro
Jaime Camil regresa al teatro luciendo irreconocible como Tronchatoro

El actor impactó a todos con su magnifica caracterización de la villana de musical "Matilda" que tendrá funciones en la Ciudad de México.

Jaime Camil, Facebook
Jaime Camil / FOTO: Facebook

El esperado regreso de Jaime Camil al teatro mexicano causa revuelo entre los amantes del teatro musical. 

Después de casi una década alejado de los escenarios, Jaime Camil vuelve para protagonizar "Matilda, el musical", encarnando a Agatha Tronchatoro, un personaje icónico que en esta producción presenta una transformación total del actor.

El actor dijo que esta producción tiene un nivel pocas veces visto en México y que está convencido de que marcará un antes y un después en la escena teatral del país.

"Amo trabajar en mi país y en mi idioma", señaló el actor visiblemente entusiasmado. Describió la puesta en escena de Alex Gou como un referente internacional, afirmando que el valor de producción supera incluso a las versiones que se han presentado en Londres y Nueva York.

Foto embed
Jaime Camil Tronchatoro - Instagram

El reto de encarnar a Tronchatoro fue clave en su decisión de aceptar el papel. Tradicionalmente, este personaje es interpretado por hombres en el teatro, lo que representa un desafío actoral y físico que motivó a Jaime Camil a regresar a las tablas. 

Destacó también la disciplina y profundidad en la preparación del personaje, proceso guiado por el director Nick Evans, quien realiza un trabajo exhaustivo de análisis y de construcción emocional del papel.

"No quieres que el personaje sea de la nariz para afuera. Quieres que sea de las entrañas hacia afuera", explicó. 

La revelación de la imagen oficial de Jaime Camil como Tronchatoro marcó un nuevo momento clave en el camino de Matilda el Musical rumbo a su estreno en México.

La producción dio a conocer el diseño que lucirá el actor y cantante en escena, confirmando así su transformación para uno de los personajes más imponentes de la historia.  

La versión mexicana de "Matilda" se distingue por adaptar el guion original al español de México, con cambios en modismos para hacerla más cercana al público.

Foto embed
Matilda - Instagram

Sin embargo, la historia, las canciones y el espíritu de la obra se mantienen igual, asegurando la fidelidad al exitoso musical estrenado en Broadway en 2013. El actor menciona la majestuosidad y gran escala del montaje, algo que, según sus palabras, jamás se había visto en el país.

La transformación física de Jaime Camil en Agatha Tronchatoro ha sorprendido. Según relató, el proceso de maquillaje y caracterización tomó apenas 1 hora y 20 minutos durante la prueba inicial, pero espera reducirlo a solo 40 minutos.

Ricardo Margaleff interpretará al Sr. Wormwood, mientras que Verónica Jaspeado dará vida a la Sra. Wormwood. El personaje de la Srta. Honey será alternado por María Elisa Gallegos Gloria Aura, quienes aportarán sensibilidad y fortaleza emocional al rol.

Gisela Sehedi encarnará a la Sra. Phelps, completando un reparto que combina experiencia teatral y presencia televisiva, elemento clave para atraer a distintos públicos.

La producción tiene programado su estreno para el próximo 13 de marzo en el Centro Cultural Teatro 1, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. El recinto será la sede de esta esperada adaptación.

