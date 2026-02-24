 Fallece Robert Carradine, 'papá' de Hilary Duff en Lizzie McGuire
Farándula

Muere Robert Carradine, el papá de Hilary Duff en Lizzie McGuire

De acuerdo con información de su familia, el actor se quitó la vida luego de vivir con trastorno bipolar durante casi dos décadas.

Robert Carradine Lizzie McGuire
Robert Carradine Lizzie McGuire / FOTO: Instagram

Robert Carradine, el actor conocido por sus papeles en "The Long Riders," "Revenge of the Nerds" y la serie de televisión "Lizzie McGuire," falleció a los 71 años, según informó su empresa de representación.

"Es con profunda tristeza que debemos compartir que nuestro querido padre, abuelo, tío y hermano Robert Carradine ha fallecido," dijo la familia en un comunicado a Deadline.

"En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para todos los que le rodeaban. Estamos desolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby contra su batalla de casi dos décadas con el trastorno bipolar", decía el comunicado familiar.

"Esperamos que su camino pueda servir para arrojar luz y fomentar que se enfrente el estigma que acompaña a las enfermedades mentales", añadió.

En su declaración, la familia confirmó que Robert Carradine murió por suicidio y compartió que había estado viviendo con trastorno bipolar durante casi dos décadas. 

"Queremos que la gente lo sepa, y no hay vergüenza en ello. Es una enfermedad que pudo más que él, y quiero celebrarlo por su lucha contra ella, y celebrar su hermosa alma," dijo Keith Carradine, hermano de Robert Carradine. "Era profundamente talentoso, y lo extrañaremos todos los días."

Exitosa carrera

Hilary Duff, su compañera de reparto en ‘Lizzie McGuire’, ha reaccionado con tristeza a la noticia:

"Esto duele. Es muy difícil encarar esta realidad sobre un viejo amigo. Había mucho cariño en la familia McGuire y siempre me sentí muy querida por mis padres de la serie. Estaré siempre agradecida por ello. Me siento muy triste al saber que Bobby estaba sufriendo. Me duele el corazón por él, su familia y todos los que lo quisieron".  

Foto embed
Hilary Duff - Instagram

A Robert Carradine le sobreviven sus hijos, nietos, hermanos, sobrinos y sobrinas, y todas las personas que tuvieron el honor de tenerlo en su vida. Su familia solicita privacidad en este momento.

Nacido el 24 de marzo de 1954, Carradine era el hijo menor del actor John Carradine y hermano de los actores David Carradine, Keith Carradine y el Imagineer de Disney Christopher Carradine.

Hizo su debut en la pantalla grande en 1972 junto a John Wayne en The Cowboys , un papel para el que su hermano David lo convenció de audicionar diciéndole que "tenía todo que ganar y nada que perder".

