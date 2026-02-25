Brendan Fraser Irreconocible en Nuevo Proyecto

Brendan Fraser continúa consolidando su renacer actoral con un nuevo y ambicioso proyecto cinematográfico. El actor ganador del Oscar por The Whale protagoniza "Pressure", una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial donde interpreta a Dwight D. Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas durante el histórico desembarco de Normandía.
El primer tráiler del filme ha generado gran expectativa, especialmente por la impactante transformación física del actor.
A sus 57 años, Fraser aparece con poco cabello, semblante avejentado y un porte militar sobrio que lo hace lucir prácticamente irreconocible. El cambio marca una nueva etapa en su carrera, apostando nuevamente por un personaje histórico de gran peso dramático.
La película tiene previsto su estreno en mayo de 2026.
¿De qué trata "Pressure"?
"Pressure" se centra en las horas cruciales previas al Día D, el 6 de junio de 1944, cuando Eisenhower debía tomar una de las decisiones más determinantes de la guerra: autorizar el desembarco aliado en Normandía.
La trama no solo aborda la estrategia militar, sino también la presión política, las dudas internas y el complejo equilibrio entre los líderes aliados. Uno de los personajes clave será James Stagg, meteorólogo de la Real Fuerza Aérea británica, interpretado por Andrew Scott. Su pronóstico climático fue decisivo para determinar la fecha exacta de la operación.
El filme promete un enfoque más íntimo y psicológico del conflicto, mostrando el peso de la responsabilidad en un líder que sabía que cualquier error podía costar miles de vidas.
El renacer actoral de Brendan Fraser
La carrera de Brendan Fraser experimentó un giro inesperado tras su consagración con The Whale. Lejos de quedar encasillado en sus éxitos noventeros como La Momia, el actor logró redefinir su imagen con papeles más complejos y emocionalmente exigentes.
Su regreso fue celebrado tanto por la crítica como por el público, convirtiéndose en símbolo de resiliencia dentro de Hollywood. Más que un "comeback" nostálgico, Fraser demostró solidez interpretativa y madurez artística.
Con "Pressure", el actor reafirma su intención de elegir proyectos desafiantes, alejados de la comedia ligera que marcó sus inicios. Interpretar a Eisenhower representa un salto hacia el drama histórico de gran escala, un terreno donde la intensidad emocional y el liderazgo silencioso son clave.
El papel de Eisenhower en la Segunda Guerra Mundial
Dwight D. Eisenhower fue una figura central en la estrategia aliada durante la Segunda Guerra Mundial. En 1942 fue designado para dirigir operaciones en el teatro europeo y del Mediterráneo, coordinando fuerzas de distintas naciones en un contexto de enorme tensión política y militar.
Su liderazgo quedó consolidado durante la Operación Torch en el norte de África y, posteriormente, al ser nombrado Comandante Supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada (SHAEF).
El momento más determinante de su carrera militar fue la planificación y ejecución del Día D, operación que marcó el inicio de la liberación de Europa occidental del dominio nazi. Más allá de la estrategia bélica, Eisenhower fue reconocido por su capacidad para mediar entre generales con visiones distintas y mantener la cohesión entre Estados Unidos, Reino Unido y otras potencias aliadas.
Tras la guerra, su figura trascendió el ámbito militar al convertirse en el 34.º presidente de Estados Unidos.