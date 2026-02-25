Confirman la Trágica Muerte de la Hija de Martin Short

Katherine Elizabeth Hartley Short, hija del reconocido actor Martin Short, falleció a los 42 años, según confirmó un representante del artista a The Independent.
El fallecimiento fue confirmado en un comunicado enviado a The Independent por un representante del actor.
"Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de Katherine Hartley Short. La familia Short atraviesa un momento de gran dolor y solicita respeto y privacidad en estos momentos". Además, se destacó el impacto positivo que Katherine tuvo en su entorno: "Katherine fue muy querida por quienes la conocieron y será recordada por la luz y la alegría que compartió con los demás".
Según reportes de TMZ, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) respondió a una llamada de emergencia la noche del lunes en la residencia de Katherine, ubicada en Hollywood Hills. Allí fue encontrada sin vida.
El informe preliminar de las autoridades señala que Katherine Short murió a causa de una herida de bala autoinfligida.
Horas después del inesperado fallecimiento, ha salido a la luz el audio de la llamada de emergencia que se hizo al 911, revelado por medios como TMZ. En él, un operador del Departamento de Bomberos indica que la herida es "autoingligida" y que el informante había estado con Katherine, pero no podía entrar al dormitorio de la vivienda.
El Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó a People que se trataba de un posible suicidio; al llegar los servicios de emergencia, la encontraron sin signos vitales.
Un vínculo familiar marcado por la adversidad
Katherine era la mayor de los tres hijos adoptivos de Martin Short y su difunta esposa, Nancy Dolman. La pareja también adoptó a Oliver Patrick Short, de 39 años, y Henry Hayter Short, de 36.
La familia ya había enfrentado una profunda pérdida en 2010, cuando Nancy Dolman falleció tras ser diagnosticada con cáncer de ovario.
En aquel entonces, Martin Short compartió con The Guardian la dificultad de ese período:
"Han sido dos años muy duros para mis hijos. Es algo de la vida que negamos, que nos vaya a pasar a nosotros o a nuestros seres queridos, y cuando ocurre, aprendes un poco y sufres un poco. No hay una gran revelación".
Katherine era una trabajadora social clínica licenciada con una maestría de la Universidad del Sur de California. Compaginaba su trabajo con una labor en la clínica Amae Health, ofreciendo extensión comunitaria, grupos de apoyo familiar, ayuda a parejas y psicoterapia.
Pese a la fama de su padre Martin Short, se mantuvo alejada del ojo público, aunque asistió a eventos como la fiesta posterior a The Producers en 2003 y la velada de los Oscar organizada por Vanity Fair en 2011.