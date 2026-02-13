 CANG elige a representantes ante la Usac
CANG elige a representantes ante la Usac

Este viernes se realizó la segunda vuelta de la elección de representantes del CANG ante diferentes instancias del CANG.

Omar Calmo y Denis Ernesto Velázquez, Captura de pantalla
Omar Calmo y Denis Ernesto Velázquez / FOTO: Captura de pantalla

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) desarrolló el proceso para elegir a los representantes de ese ente colegiado ante diferentes instancias de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

Finalizado el conteo de votos para la Elección de Representante Profesional No Catedrático del CANG ante el Consejo Superior Universitario de la Usac, fue electo Omar Calmo con 2,210 votos.

Mientras que para la elección de Vocal III Profesional No Catedrático de la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Usac, fue electo, Denis Ernesto Velázquez González con 2,210 votos. 

"Fortalece la autonomía universitaria, que también tiene relación con la calidad académica, los derechos de los trabajadores, de los catedráticos y el funcionamiento en general de la universidad", expresó la presidenta del CANG, Patricia Gámez. 

Denuncia contra el CSU 

El diputado David Illescas informó el pasado 6 de febrero, que presentó una denuncia penal contra 17 miembros del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), a quienes señala de prolongar indebidamente sus funciones al permanecer en los cargos a pesar de que, según indicó, ya concluyeron sus períodos.

De acuerdo con el parlamentario independiente, este no es un tema de importancia solo para la única universidad pública del país, sino para la ciudadanía en general, ya que esta instancia tiene participación en los procesos de elecciones de segundo grado que están en desarrollo en 2026.

Elección TSE: Comisión evalúa 178 expedientes

La Comisión de Postulación de magistrados del TSE están ponderando los méritos de cada profesional, de acuerdo con la tabla de gradación.

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7*

