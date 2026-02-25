Fani Carbajo y VPH-16: Todo sobre la variante peligrosa

La influencer española Estefanía "Fani" Carbajo atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida. La exconcursante de realities confirmó que fue diagnosticada con Virus del Papiloma Humano tipo 16 (VPH-16), una de las cepas de mayor riesgo oncológico y deberá someterse a una cirugía urgente para retirar tejido afectado por células precancerígenas.
Con evidente angustia, Carbajo explicó que el virus no ha sido eliminado por su organismo y que en el último año las células anormales evolucionaron de manera preocupante.
La intervención consistirá en retirar una parte del útero para frenar el avance de la lesión. Sin embargo, los médicos no descartan una histerectomía total si el daño es mayor al esperado, situación que ha generado temor en la influencer, quien desea ampliar su familia.
"Espero que no vaya a más. Me encantaría darle un hermano a mi hija", expresó visiblemente afectada.
¿Quién es Fani Carbajo?
Fani Carbajo saltó a la fama en 2020 tras su participación en el reality español "La isla de las tentaciones", donde protagonizó uno de los momentos más virales de la televisión con el famoso grito "¡Estefaníaaa!". Posteriormente participó en programas como "Supervivientes", "La casa fuerte" y "La última tentación".
Actualmente es madre de dos hijos y mantiene una activa presencia en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal. Fue precisamente a través de Instagram donde decidió hacer público su diagnóstico y enviar un mensaje de concientización sobre la importancia de las revisiones ginecológicas.
¿Qué es el VPH-16?
El Virus del Papiloma Humano (VPH) es una infección de transmisión sexual extremadamente común. Existen más de 200 tipos de VPH, pero alrededor de 14 son considerados de alto riesgo porque pueden derivar en cáncer.
El VPH-16, junto con el VPH-18, es responsable de la mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino a nivel mundial. También está relacionado con cáncer de garganta, ano, pene y otras áreas del cuerpo.
Lo que hace especialmente peligroso al VPH-16 es su capacidad de persistir durante años sin presentar síntomas visibles. Muchas personas pueden portar el virus sin saberlo, ya que no siempre provoca verrugas ni molestias.
En la mayoría de los casos, el VPH no presenta síntomas. Sin embargo, cuando se trata de cepas de alto riesgo como la 16, el problema no son las verrugas, sino los cambios celulares silenciosos que pueden detectarse mediante:
· Citología (Papanicolaou)
· Pruebas de ADN del VPH
· Colposcopía
· Biopsia
Si no se detecta a tiempo, puede evolucionar hacia lesiones precancerígenas o cáncer.
¿Tiene cura el VPH-16?
Actualmente no existe un medicamento que elimine directamente el virus del cuerpo. En muchos casos, el sistema inmunológico logra eliminarlo de manera natural en uno o dos años.
Sin embargo, cuando el virus persiste, como en el caso del VPH-16, puede generar cambios celulares que requieren tratamiento médico. Las cirugías buscan eliminar las lesiones antes de que evolucionen a cáncer. Por ello, el diagnóstico temprano es clave.
El VPH se transmite principalmente por contacto sexual, incluyendo relaciones vaginales, anales y orales. Es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes en el mundo.
Factores como múltiples parejas sexuales, inicio temprano de vida sexual o un sistema inmunológico debilitado pueden aumentar el riesgo de infección persistente.
La vacuna contra el VPH es una herramienta fundamental de prevención y está recomendada tanto para mujeres como para hombres.
Un llamado a la prevención
Más allá del impacto mediático, Fani Carbajo aprovechó su experiencia para enviar un mensaje contundente a sus seguidoras: "El papiloma no es ninguna tontería. Las revisiones ginecológicas son clave y la vacuna es fundamental".
Su caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la detección temprana y la educación en salud sexual. Tener VPH-16 no significa tener cáncer, pero sí implica vigilancia médica constante.
Mientras espera su intervención quirúrgica y los resultados posteriores, la influencer enfrenta días de incertidumbre, aferrada a la esperanza de que la operación sea suficiente para frenar el avance de la enfermedad y preservar su salud reproductiva.