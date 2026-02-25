Peso Pluma: Frases de Canciones y su Conexión con El Mencho

En las últimas horas, Peso Pluma y Kenia Os se convirtieron en tendencia en redes sociales debido a rumores sobre supuestos vínculos con Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Después del fallecimiento de El Mencho, cuyos hechos fueron confirmados el 22 de febrero, circuló en internet una serie de teorías y señalamientos que relacionan a ambos cantantes con actividades ilícitas del capo.
Numerosos usuarios pidieron en redes sociales la cancelación de artistas que desde sus letras promueven la llamada narcocultura, señalando directamente a Peso Pluma y a su pareja, Kenia Os, como presuntos conocidos o vinculados del líder criminal.
En X, antes Twitter, surgieron exigencias de que las autoridades investiguen a estos artistas mexicanos por supuestas relaciones con actividades delictivas, sin que existan pruebas contundentes.
Tras la muerte de Oseguera Cervantes, la investigación sobre sus operaciones criminales despertó el interés sobre las conexiones con figuras públicas, lo que amplificó la discusión en redes.
Según el usuario Antonio Nieto en X, las autoridades mantienen en la mira a Peso Pluma, ya que preparan una investigación sobre la red de lavado de dinero de Oseguera Cervantes, donde presuntamente aparecen empresas y sellos discográficos vinculados con el cantante.
Sin embargo, hasta ahora no existe ningún reporte oficial que confirme que Peso Pluma o Kenia Os enfrentan una investigación formal por estos presuntos vínculos.
Sus canciones
Las letras de Peso Pluma han sido motivo de debate, pues varias frases y referencias simbólicas parecen conectarse con el cártel y su líder, aunque no exista una confirmación directa por parte del cantante.
La controversia gira en torno a la interpretación de estas narrativas musicales, cuya ambigüedad sigue generando intensas conversaciones y lecturas políticas.
En diferentes foros y plataformas digitales, algunos fragmentos de canciones interpretadas por Peso Pluma y sus colaboraciones con Luis R. Conríquez fueron identificados como guiños a ‘El Mencho’ y a emblemas del CJNG:
- En "Su Casa", lanzan frases como: "Saben que Jalisco es su casa / Y que al señor nada se le pasa", "Veintidós estados y contando" y "Cuatro palabras tienen el poder / Bordadas en tatuajes y en la piel", que los usuarios conectan con la presencia territorial del cártel y con elementos icónicos de su identidad.
- En "El 08", la referencia es más explícita: "Con las pruebas hablo, pregúntenle al señor Mencho". Esta línea circula ampliamente como posible alusión directa al capo.
- En "GTA", resalta la frase: "Y a la orden del señor, el de la M", la cual, según usuarios, relacionan al apodo de ‘El Mencho’, aunque la letra elude el nombre completo.