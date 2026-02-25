Radio Viejo en San Marcos, Huehuetenango y Guatemala

La música nacional vuelve a tomar fuerza con el anuncio de Radio Viejo en concierto en Guatemala 2026. La icónica banda de rock guatemalteco ofrecerá tres presentaciones especiales que prometen nostalgia, energía y un recorrido por los temas que han marcado a varias generaciones.
Las fechas confirmadas incluyen San Marcos, Huehuetenango y Ciudad de Guatemala, llevando su propuesta musical a distintos puntos del país y acercándose a seguidores que han acompañado su trayectoria durante más de tres décadas.
Una gira con relanzamiento incluido
Uno de los momentos más esperados de esta serie de conciertos será el relanzamiento del sencillo "Te Miraré Volver", una canción significativa dentro de la historia del grupo. Más que una simple reinterpretación, la banda busca darle una nueva vida al tema, posicionándolo nuevamente dentro del panorama musical.
El concepto de estas presentaciones gira en torno a la memoria, el regreso y el reencuentro. Cada show será un puente entre el pasado y el presente, retomando la esencia que los vio nacer como agrupación y celebrando el camino recorrido.
Además del relanzamiento, los fanáticos podrán disfrutar de éxitos que forman parte del ADN del rock nacional como "Volver a nacer", "Una cerveza más", "Ángeles", "Hada" y "Tu vida", canciones que se han convertido en himnos para su público.
Fechas y lugares confirmados
Las presentaciones iniciarán a las 20:00 horas en cada ciudad:
· Discoteca Casa Marques en San Marcos - jueves 26 de febrero
· Hotel Premier en Huehuetenango - viernes 27 de febrero
· Gran Teatro Delirio en Ciudad de Guatemala - sábado 28 de febrero
Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma Tickt Live, con un costo de Q200.00 por persona más recargo de la ticketera. En los tres eventos habrá una sola localidad.
¿Quién es Radio Viejo?
Radio Viejo es una de las bandas más representativas del rock guatemalteco. Fundada a principios de los años noventa, la agrupación logró consolidarse dentro de la escena nacional gracias a su estilo que fusiona rock alternativo, pop rock y letras cargadas de emociones cotidianas.
A lo largo de su carrera han lanzado múltiples producciones discográficas y se han presentado en escenarios importantes dentro y fuera del país. Su música se caracteriza por abordar temas como el amor, la resiliencia, la nostalgia y las experiencias personales, conectando profundamente con distintas generaciones.
Con más de treinta años de trayectoria, Radio Viejo ha sabido mantenerse vigente, adaptándose a nuevas plataformas digitales y manteniendo una relación cercana con su audiencia.