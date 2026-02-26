Bridgerton 4: La muerte que anticipa la temporada 5

La cuarta temporada de Bridgerton cierra su segunda parte con un evento que redefine el curso de la saga: por primera vez desde sus inicios.
La ficción creada por Shondaland expone la muerte de un personaje central, modificando drásticamente el tono romántico y luminoso que ha caracterizado la serie hasta ahora.
En el episodio 6, John Stirling, esposo de Francesca Bridgerton, muere repentinamente después de referir un leve dolor de cabeza.
Su esposa lo encuentra sin vida, lo que desencadena una reacción de dolor profunda, acentuada por el grito de Francesca y la intervención inmediata de Michaela Stirling, prima del fallecido, quien acude en busca de ayudarla.
La trama del episodio 7, titulado "The Passing Winter", se enfoca casi totalmente en el proceso de duelo. Francesca enfrenta el funeral de su esposo reprimiendo su pena y refugiándose en tareas cotidianas.
En ese adiós, Benedict Bridgerton dedica unas palabras que evidencian el vacío dejado: "Lo que hace que esta muerte sea tan difícil de soportar no es solo lo repentina que fue, sino que era un buen hombre, uno de los mejores de nosotros".
Francesca lidia con un doble golpe: a la muerte de John le sigue la pérdida de la ilusión de un embarazo, situación que intensifica la atmósfera de pérdida y soledad dentro de la familia.
Una nueva cercanía
Tras la tragedia, Michaela Stirling se convierte en el principal apoyo emocional de Francesca. Juntas organizan una vigilia al estilo escocés en la mansión Stirling House y comparten una escena de consuelo al bailar durante la ceremonia fúnebre.
"Eres la única persona que realmente entiende", le confiesa Francesca a Michaela, pidiéndole que permanezca en Londres.
Sin embargo, el episodio 8 incrementa la sensación de aislamiento. Michaela deja la ciudad sin despedirse, y la última imagen que se muestra es la de Francesca contemplando la partida de Michaela mientras se aleja en un carruaje con una expresión impenetrable, dejando por primera vez verdaderamente sola a la protagonista, aunque aún respaldada por la familia Bridgerton.
La muerte de John no sorprende a los lectores de las novelas originales, pues en la obra "When He Was Wicked" de Julia Quinn, el personaje muere a causa de un aneurisma, dejando a Francesca viuda tras un breve matrimonio marcado por el cariño. Aunque la serie respeta este momento crucial del canon, introduce variaciones relevantes, como el cambio de Michael Stirling a Michaela, anticipando así un potencial arco romántico queer para la temporada 5.
Hasta el momento, Netflix no ha anunciado de forma oficial quién liderará los próximos episodios, pero la narrativa deja claro que la vivencia de Francesca y su vínculo con Michaela configuran el eje emocional y dramático que marcará el futuro de la serie.