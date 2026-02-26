 Emilie Dubois: Arte Guatemalteco Brilla en Abu Dabi
Farándula

Emilie DuBois lleva el arte guatemalteco a nuevas alturas en su exposición en Abu Dabi

Emilie DuBois, artista guatemalteca, expone su innovadora obra en Abu Dabi, fusionando arte contemporáneo y sostenibilidad, y proyectando el talento nacional en el extranjero.


Exposición de Emilie DuBois, Cortesía
Exposición de Emilie DuBois / FOTO: Cortesía

La artista guatemalteca Emilie DuBois continúa posicionando el nombre de Guatemala en la escena cultural internacional al triunfar con una exposición relevante en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. Su propuesta contemporánea destaca por la innovación en técnicas y por su compromiso ambiental, atrayendo la atención de públicos diversos y consolidando su trayectoria fuera de las fronteras nacionales.

Emilie DuBois utiliza espátulas de distintos tamaños y materiales reciclados para crear obras de arte que desafían lo convencional. En lugar de pinceles, aplica capas gruesas y texturizadas de pintura acrílica, lo cual otorga a su trabajo un relieve visual notable. Esta técnica refleja una profunda responsabilidad con la sostenibilidad, ya que la artista honra el mundo natural y revalúa conceptos de belleza y valor en el arte.

Éxito en Abu Dabi: "Home Is Not a Place"

Actualmente, DuBois presenta la exposición "Home Is Not a Place" en la reconocida Bassam Freiha Art Foundation, un espacio de alto prestigio en Abu Dabi. En esta muestra, creó una sala de estar interactiva donde los visitantes pueden entrar, sentarse en el mobiliario y convivir directamente con el arte, generando una experiencia sensorial única.

"Este es un espacio efímero. Todo lo que es físico es temporal, pero lo que llevas dentro es lo que realmente importa", explica Emilie, quien refleja así las emociones asociadas a vivir lejos de Guatemala.

Foto embed
Exposición de Emilie DuBois - Cortesía

Proyección internacional: arte guatemalteco en Asia

La participación de Emilie DuBois representa un hito sobresaliente para el arte contemporáneo guatemalteco, al establecer presencia en el continente asiático mediante obras que transmiten vida, color y emoción a través de culturas.

Trayectoria y raíces en espacios culturales nacionales

Hace doce años, Emilie inició su carrera con exposiciones en el espacio cultural de Metroplaza Carretera a El Salvador, un centro comercial desarrollado por Metroproyectos. Desde entonces, consolidó una propuesta artística distintiva y auténtica.

En 2019 impactó al público nacional al pintar en vivo el mural "Bajo la Luna" ubicado en Interplaza Xela, una obra que sigue siendo motivo de orgullo para los quetzaltecos. La huella de Emilie se extiende en diferentes puntos del país: actualmente Metroproyectos resguarda cuatro obras de gran formato en Metroplaza Jutiapa, Plaza Américas Mazatenango, Interplaza Xela e Interplaza Escuintla.

Foto embed
Exposición de Emilie DuBois - Cortesía

El compromiso de Metroproyectos con la cultura nacional

Corporación Metroproyectos mantiene un firme compromiso con la promoción de espacios que impulsen el talento artístico nacional, generando oportunidades para los creadores en Guatemala. La corporación, de capital 100% guatemalteco, suma más de cuatro décadas contribuyendo a la economía a través de desarrollos inmobiliarios y la operación de 21 centros comerciales estratégicamente ubicados.

Gracias al esfuerzo y dedicación de su equipo, la red de Metroproyectos es parte esencial en el día a día de miles de visitantes. Además, ha generado más de 15,000 empleos directos y ofrece más de 2,700 espacios comerciales donde conviven marcas nacionales e internacionales.

Para más información, se puede consultar el perfil oficial de Emilie DuBois en Instagram: @ems.arte

