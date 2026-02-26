Filtran Fotos de Bad Bunny y Gabriela Berlingeri en Sydney

Imágenes recientes captadas en Sydney muestran a Bad Bunny y Gabriela Berlingeri juntos nuevamente, situación que ha encendido especulaciones sobre una posible reconciliación sentimental entre ambos.
Las fotografías, tomadas en la playa de Tamarama durante una jornada soleada, muestran a la expareja compartiendo momentos de aparente cercanía y complicidad, algo que rápidamente generó tendencia en redes sociales.
De acuerdo con las imágenes, difundidas inicialmente por TMZ, vemos a Gabriela disfrutando el mar australiano, mientras que Bad Bunny permanece relajado, sentado en la arena.
Las imágenes capturadas muestran a la pareja manteniendo un perfil bajo mientras caminaban por la arena. En el registro visual, Gabriela Berlingeri vestía un bikini de tonalidad café, mientras que Bad Bunny optó por un atuendo compuesto por una bermuda verde militar, una playera azul y una chamarra en color verde pistache.
El músico complementó su vestimenta con una gorra blanca y lentes oscuros, buscando pasar desapercibido entre los asistentes a la playa.
Según reportes difundidos por el portal estadounidense TMZ, la estrella decidió alejarse del foco mediático tras los eventos del Super Bowl para disfrutar de un periodo de descanso en compañía de Gabriela Berlingeri.
La relación entre Bad Bunny y Gabriela
El vínculo entre el artista y Gabriela Berlingeri inició en 2017, cuando el reguetonero recién comenzaba a posicionarse como figura relevante en la música urbana. Gabriela no solo mantuvo una relación sentimental con el cantante, sino que también se integró de forma cercana en su entorno creativo.
Durante la pandemia, la pareja colaboró en varios proyectos: Gabriela participó activamente en la canción "En Casita" y aportó a la parte visual de diversas producciones de Bad Bunny. Además, fue habitual verlos juntos en galas, eventos y en distintas apariciones públicas, aunque siempre resguardando su vida privada del ojo mediático.
El distanciamiento se formalizó en 2022, sin comunicados oficiales ni razones expuestas. Más adelante, se relacionó públicamente a Bad Bunny con la modelo Kendall Jenner, lo que reforzó la percepción de un cierre definitivo a la historia de amor con Gabriela.
La presencia constante de Gabriela en diversas ciudades donde el artista tiene compromisos profesionales ha sido uno de los argumentos más sólidos para quienes creen en una reconciliación.
En el caso de Australia, Bad Bunny tiene compromisos el sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo,