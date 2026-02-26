Caravana de Autos Antiguos 2026: Historia sobre Ruedas

La pasión por los autos clásicos volverá a sentirse en las carreteras del país con la gran peregrinación y desfile de autos antiguos 2026 que viajará hacia Esquipulas, Chiquimula, este 28 de febrero. La actividad es organizada por Old School Team Guatemala, colectivo que ha invitado a sus seguidores a vivir "la experiencia de rodar en familia Old School".
Según las publicaciones difundidas en redes sociales, la jornada arrancará desde la Zona 17, específicamente en la estación Shell Los Pinos, antes de Centra Norte. Desde ese punto partirá la caravana con destino a Esquipulas, en lo que los organizadores describen como "el desfile de autos antiguos más grande de Guatemala".
Ruta y horarios del recorrido
El itinerario contempla un desfile en Quetzaltepeque a las 11:00 de la mañana y posteriormente un desfile y exposición en Esquipulas a las 4:00 de la tarde. La invitación está abierta tanto para vehículos clásicos como para automóviles de uso diario, aunque se ha informado que los de baja cilindrada tendrán prioridad en el orden de salida.
En las imágenes promocionales se observa una caravana de vehículos clásicos avanzando en carretera y recorriendo calles coloniales, reforzando el carácter de peregrinación que tendrá el evento. El destino final será Esquipulas, Chiquimula, uno de los principales puntos de encuentro religioso y turístico del país.
Recomendaciones para los participantes
Old School Team Guatemala también compartió una serie de recomendaciones para quienes formarán parte de la travesía. Entre ellas destacan:
• Revisar frenos
• Revisar el sistema de enfriamiento
• Verificar la llanta de repuesto
• Tener al día el aceite de motor
• Confirmar el buen funcionamiento de luces nocturnas
• Llevar papeles en orden, ya que hay puestos de registro de la PNC
• Portar kit de emergencia: tricket, triángulos, conos y extintores
• "La gallina para el viaje", en tono jocoso
Los organizadores recalcaron que lo más importante es que "todos salimos y todos regresamos como familia", subrayando que se trata de una actividad pensada para disfrutarse con responsabilidad y compañerismo.
Asimismo, indicaron que quienes se unan a la ruta podrán integrarse a un grupo de WhatsApp para coordinar detalles logísticos. También animaron a compartir la publicación para que más personas se sumen a la experiencia.
Espíritu de peregrinación
Más que un simple desfile, el evento ha sido presentado como una peregrinación sobre ruedas hacia Esquipulas. La frase "Nos vamos rodando elegantes" resume el espíritu de la actividad: combinar devoción, turismo y pasión por los autos clásicos en una sola jornada.
Las imágenes promocionales destacan el 28 de febrero como fecha clave y muestran vehículos antiguos impecablemente conservados, luces personalizadas y detalles originales que evocan décadas pasadas. La estética retro y el compañerismo entre conductores forman parte esencial del sello Old School.