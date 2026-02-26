 Caravana de Autos Antiguos 2026: Historia sobre Ruedas
Farándula

¡Motores con historia! Caravana de Autos Antiguos 2026 viajará a Esquipulas

Este 28 de febrero, una caravana de autos antiguos recorrerá Guatemala hasta Esquipulas en una peregrinación que promete elegancia, tradición y pasión por los clásicos.

Compartir:
Old School Team Guatemala , Redes sociales
Old School Team Guatemala / FOTO: Redes sociales

La pasión por los autos clásicos volverá a sentirse en las carreteras del país con la gran peregrinación y desfile de autos antiguos 2026 que viajará hacia Esquipulas, Chiquimula, este 28 de febrero. La actividad es organizada por Old School Team Guatemala, colectivo que ha invitado a sus seguidores a vivir "la experiencia de rodar en familia Old School".

Según las publicaciones difundidas en redes sociales, la jornada arrancará desde la Zona 17, específicamente en la estación Shell Los Pinos, antes de Centra Norte. Desde ese punto partirá la caravana con destino a Esquipulas, en lo que los organizadores describen como "el desfile de autos antiguos más grande de Guatemala".

Foto embed
Old School Team Guatemala - Redes sociales

Ruta y horarios del recorrido

El itinerario contempla un desfile en Quetzaltepeque a las 11:00 de la mañana y posteriormente un desfile y exposición en Esquipulas a las 4:00 de la tarde. La invitación está abierta tanto para vehículos clásicos como para automóviles de uso diario, aunque se ha informado que los de baja cilindrada tendrán prioridad en el orden de salida.

En las imágenes promocionales se observa una caravana de vehículos clásicos avanzando en carretera y recorriendo calles coloniales, reforzando el carácter de peregrinación que tendrá el evento. El destino final será Esquipulas, Chiquimula, uno de los principales puntos de encuentro religioso y turístico del país.

Recomendaciones para los participantes

Old School Team Guatemala también compartió una serie de recomendaciones para quienes formarán parte de la travesía. Entre ellas destacan:

•        Revisar frenos

•        Revisar el sistema de enfriamiento

•        Verificar la llanta de repuesto

•        Tener al día el aceite de motor

•        Confirmar el buen funcionamiento de luces nocturnas

•        Llevar papeles en orden, ya que hay puestos de registro de la PNC

•        Portar kit de emergencia: tricket, triángulos, conos y extintores

•        "La gallina para el viaje", en tono jocoso

Foto embed
Old School Team Guatemala - Redes sociales

Los organizadores recalcaron que lo más importante es que "todos salimos y todos regresamos como familia", subrayando que se trata de una actividad pensada para disfrutarse con responsabilidad y compañerismo.

Asimismo, indicaron que quienes se unan a la ruta podrán integrarse a un grupo de WhatsApp para coordinar detalles logísticos. También animaron a compartir la publicación para que más personas se sumen a la experiencia.

Espíritu de peregrinación

Más que un simple desfile, el evento ha sido presentado como una peregrinación sobre ruedas hacia Esquipulas. La frase "Nos vamos rodando elegantes" resume el espíritu de la actividad: combinar devoción, turismo y pasión por los autos clásicos en una sola jornada.

Las imágenes promocionales destacan el 28 de febrero como fecha clave y muestran vehículos antiguos impecablemente conservados, luces personalizadas y detalles originales que evocan décadas pasadas. La estética retro y el compañerismo entre conductores forman parte esencial del sello Old School.

En Portada

Postuladora publica lista de aspirantes a Fiscal General que no cumplieron requisitost
Nacionales

Postuladora publica lista de aspirantes a Fiscal General que no cumplieron requisitos

11:07 AM, Feb 26
Alerta anaranjada en Sacatepéquez por actividad del volcán de fuegot
Nacionales

Alerta anaranjada en Sacatepéquez por actividad del volcán de fuego

10:01 AM, Feb 26
Uno de los hallazgos que más curiosidad generó tras el cateo en la casa de El Menchot
Viral

Uno de los hallazgos que más curiosidad generó tras el cateo en la casa de El Mencho

08:53 AM, Feb 26
Aficionado de Real Madrid rompe el silencio tras saludo nazit
Deportes

Aficionado de Real Madrid rompe el silencio tras saludo nazi

11:37 AM, Feb 26
Fredy Pérez no participa en acción de agradecimiento a la aficiónt
Deportes

Fredy Pérez no participa en acción de agradecimiento a la afición

10:45 AM, Feb 26

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEE.UU.Seguridad vialSuper BowlLiga NacionalEleccionesEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos