Pascacio López : Condena por Violencia de Género Laboral

Vanessa Bauche celebró una sentencia histórica en México, tras confirmarse que un juez dictó un año de prisión contra el actor Pascacio López .
Este fallo condena al actor de "Rosario tijeras" por delitos relacionados con violencia de género, acoso, hostigamiento y calumnias, cometidos durante un set de grabación.
La actriz ha calificado esta resolución como un hito legal y social de gran relevancia para la industria audiovisual mexicana.
La sentencia, emitida el pasado 25 de febrero, es el resultado de una denuncia penal que ella presentó en 2020 ante la Fiscalía de la Mujer en Jalisco.
Los hechos que originaron la querella tuvieron lugar durante las grabaciones de la serie "Guerra de Vecinos", donde Vanessa Bauche experimentó presuntas conductas ofensivas y no consentidas por parte de Pascacio López .
El veredicto no solo impone la pena de cárcel, sino que también establece el pago de una compensación económica como reparación del daño ocasionado a la actriz, aunque el monto exacto no se ha hecho público.
En su mensaje, la actriz señaló que la resolución marca un precedente en materia de protección de derechos laborales de las mujeres dentro del ámbito audiovisual. Indicó, también, que la difusión del documento tiene fines de transparencia y para combatir la desinformación y lo que calificó como violencia mediática.
"Por primera vez, un actor profesional ha sido condenado a un año de prisión por violencia de género, acoso, hostigamiento y calumnias cometidas dentro de un set de grabaciones", dijo.
Más detalles
El camino hacia esta sentencia no fue sencillo. La actriz relató que los hechos que motivaron su denuncia incluyeron situaciones de violencia y acoso dentro de un contexto laboral. Entre ellas, mencionó un beso no consentido que ocurrió fuera de guion, así como diversas conductas que ella describió como humillantes y denigrantes.
Estas experiencias la impulsaron a buscar justicia a través de las instancias legales, a pesar de las considerables dificultades personales y profesionales que implicó sostener el litigio durante más de un lustro.
Por su parte, Pascacio López ha sostenido que la acusación se originó por una discusión laboral.
Según declaró, el señalamiento habría derivado de comentarios que él hizo sobre el desempeño profesional de la actriz en el set, específicamente relacionados con el estudio de los textos.
Sin embargo, Pascacio López declaró para una entrevista con El Universal, que ya interpuso un recurso de apelación, el cual fue aceptado, al considerar que existieron irregularidades en la actuación de la jueza.
El actor, conocido por su participación en la película Cinco de mayo, la batalla, afirmó que la resolución no se ajusta a lo estipulado en el artículo 202 Bis del Código Penal de Jalisco. De acuerdo con su declaración, la pena de prisión aplicaría únicamente en casos de reincidencia.
"En caso de que fuera delito, que no lo fue, no se castiga con prisión a menos que sea reincidente que no es el caso, no existe ninguna sentencia anterior por lo mismo. La jueza cometió un error al dictar un año de prisión y sin ningún fundamento legal y por eso se interpuso la apelación que ahora está en el proceso de notificar que sala le corresponde para revocar esa sentencia tan absurda", señaló.