Michael J. Fox Brilla en Actor Awards con Aparición

La noche de los Actor Awards 2026 (antes SAG Awards) estuvo marcada por un momento profundamente emotivo: la aparición de Michael J. Fox. El legendario actor de 64 años participó en el segmento inaugural "Soy actor", una tradición del galardón en la que distintas figuras comparten reflexiones personales sobre su carrera y el significado de la interpretación en sus vidas.
Fox subió al escenario del Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles el domingo 1 de marzo y fue recibido con una prolongada ovación. Su presencia, poco habitual en eventos públicos debido a su estado de salud, convirtió el inicio de la ceremonia en uno de los momentos más memorables de la noche.
"Cuando dejé la escuela, me mudé de Canadá a Los Ángeles para intentar convertirme en actor", recordó ante el público. "Un profesor me dijo: ‘Fox, no vas a ser lindo para siempre’. Yo no sabía qué responder, así que le dije: ‘Tal vez solo el tiempo suficiente, señor’". La anécdota desató risas y aplausos entre los asistentes.
El regalo más grande de su carrera
Durante su intervención, Michael J. Fox también habló sobre el papel que marcó su carrera en la serie Family Ties, donde interpretó a Alex P. Keaton y se convirtió en uno de los rostros más queridos de la televisión en los años 80.
"Después de tres años buscando oportunidades en Los Ángeles, terminé en Family Ties, donde recibí el mayor regalo de mi carrera", afirmó. "Conocí a mi esposa, la actriz Tracy Pollan, que interpretaba a Ellen, mi novia en la serie. Y ella me dio cuatro regalos: nuestros hijos Schuyler, Aquinnah, Esmé y Sam. A veces me gusta recordarles que, si no fuera por la actuación, ellos no estarían aquí".
Fox asistió a la ceremonia acompañado por su hijo Sam, de 36 años, lo que añadió un tono familiar y cercano a la velada. Entre risas, señaló: "Por cierto, él no es actor, solo es mi cita esta noche". Luego concluyó con una frase que sintetizó el espíritu de su intervención: "Soy Michael J. Fox. Soy papá y soy actor".
Un regreso con significado especial
La presencia de Michael J. Fox en los Actor Awards también está relacionada con su participación reciente en la tercera temporada de la serie Shrinking, de Apple TV+, donde realiza una aparición especial. En la producción, el personaje del terapeuta interpretado por Harrison Ford enfrenta la enfermedad de Parkinson, la misma condición que Fox padece desde 1991.
Michael J. Fox fue diagnosticado con Parkinson a los 29 años, una enfermedad neurodegenerativa que afecta el sistema nervioso y provoca temblores, rigidez muscular y dificultades en el movimiento.
A lo largo de más de tres décadas, el actor no solo ha continuado trabajando en cine y televisión, sino que también se ha convertido en uno de los activistas más visibles en la investigación para encontrar una cura, a través de la Fundación Michael J. Fox para la Investigación del Parkinson.
En 2020, Fox publicó el libro No Time Like the Future, donde reconoció que planeaba alejarse de la actuación debido a complicaciones de salud. Sin embargo, decidió aceptar su participación en Shrinking tras saber que la serie abordaría la enfermedad con sensibilidad y realismo.
Un símbolo de resiliencia en Hollywood
La aparición de Fox no solo generó aplausos por su trayectoria artística, que incluye éxitos como Volver al Futuro y Teen Wolf, sino también por su fortaleza personal. Su presencia en el escenario fue interpretada como un recordatorio del impacto que ha tenido en generaciones de espectadores y colegas.
En una edición en la que también se rindió homenaje a Harrison Ford con el Premio a la Trayectoria, la figura de Michael J. Fox se convirtió en un símbolo de perseverancia y amor por el oficio.
Su intervención en el segmento "Soy actor" no solo abrió oficialmente la ceremonia, sino que dejó una huella emocional que trascendió los premios y las estatuillas. En una industria marcada por el brillo y la competencia, la sinceridad y el humor de Fox recordaron que, detrás de cada papel, hay historias personales que dan verdadero sentido al arte de actuar.
La ovación que recibió al despedirse fue más que un reconocimiento a su carrera: fue un tributo a su resiliencia, a su legado y a la inspiración que continúa representando dentro y fuera de la pantalla.