Estrenos de la Semana 5 de marzo

Los estrenos de la semana llegan con propuestas para todos los gustos: animación con mensaje ecológico, terror sobrenatural, drama intenso y adrenalina en alta mar. Si estás buscando qué ver en el cine, estas son las películas que están dando de qué hablar y que prometen dominar la cartelera en los próximos días.
- Hoppers
La esperada cinta animada Hoppers aterriza como una de las grandes apuestas familiares. La historia sigue a una joven científica que, gracias a un innovador experimento, logra transferir su conciencia al cuerpo de un castor robotizado para infiltrarse en el mundo animal. Lo que inicia como una misión de observación científica se convierte en una aventura que pone en el centro la importancia de la naturaleza, la empatía y la conservación ambiental.
- La novia
Para los amantes del suspenso y el drama oscuro llega La novia, una historia que explora los límites del amor, la obsesión y los secretos familiares. La trama gira en torno a una mujer que, a pocos días de su boda, comienza a descubrir inquietantes verdades sobre su prometido y su nueva familia.
Más estrenos
- Catástrofe en el mar: Kraken
La acción y el terror se combinan en Catástrofe en el mar: Kraken, una producción que revive la leyenda del mítico monstruo marino. La historia sigue a la tripulación de un buque de investigación que, en medio de una tormenta, se enfrenta a una criatura gigantesca que emerge desde las profundidades.
Lo que parecía una misión científica rutinaria se transforma en una lucha desesperada por sobrevivir. Con impactantes efectos especiales y escenas de alta tensión, la película ofrece una experiencia intensa para quienes disfrutan del cine de desastres y criaturas colosales.
- DANZ3
Finalmente, DANZ3 apuesta por el ritmo y la superación personal. La cinta sigue a un grupo de jóvenes bailarines que buscan ganar una prestigiosa competencia internacional. Entre conflictos internos, rivalidades y sacrificios personales, el equipo deberá aprender a trabajar unido para alcanzar su sueño. Con coreografías electrizantes y una banda sonora potente, DANZ3 conecta con el público juvenil y celebra la pasión por el arte y la perseverancia.