Bridgerton Temporada 5: Protagonistas y Fecha de Estreno

La exitosa serie de Netflix, Bridgerton, seguirá expandiendo su historia con nuevas temporadas. Tras el estreno de su cuarta entrega, la plataforma confirmó que el drama romántico ambientado en la Regencia británica continuará con al menos dos temporadas más, lo que asegura el regreso de los personajes y las intrigas que han cautivado al público desde su estreno en 2020.
Aunque todavía no existe una fecha oficial de estreno para la quinta temporada, todo apunta a que los nuevos episodios podrían llegar hasta 2027, siguiendo el ritmo de producción que ha mantenido la serie en los últimos años.
Mientras tanto, los seguidores de la historia creada por Chris Van Dusen y producida por Shonda Rhimes continúan especulando sobre quién será el próximo protagonista de la trama.
¿Quién podría protagonizar la temporada 5?
Una de las grandes incógnitas gira en torno a cuál de los hermanos Bridgerton liderará la próxima historia romántica. Según pistas que dejó el final de la cuarta temporada, dos nombres se perfilan como las opciones más probables: Eloise Bridgerton o Francesca Bridgerton.
La showrunner de la serie, Jess Brownell, explicó en entrevistas recientes que el último episodio dejó deliberadamente abierta la posibilidad para ambas. En una escena clave, Eloise afirma que disfruta de las bodas pero no necesariamente de la idea de casarse, mientras que Francesca asegura que no planea volver a contraer matrimonio. Estas declaraciones podrían marcar el punto de partida de la próxima historia.
Si Eloise fuese la protagonista, la trama seguiría su posible romance con Philip Crane, personaje conocido por los lectores de las novelas originales. En cambio, si la elegida fuera Francesca, la serie podría presentar una historia inédita dentro del universo de Bridgerton: un romance entre mujeres con el personaje de Michaela, lo que representaría un giro importante en la narrativa de la producción.
La idea de la historia de Francesca y Michaela no ha sido bien recibida por muchos fans de los libros, ya que aseguran que es una de las historias más románticas. Muchos expresan que esperan que el primo Michael aparezca en cualquier momento.
Durante la premiere de la temporada 4 de Bridgerton en París, Jess Brownell vistió un atuendo con pañuelos con las iniciales E y F bordadas como un guiño a lo que está por venir. Con este gesto y una breve declaración, confirmó que lo más probable es que las siguientes dos temporadas aborden las historias de Eloise y de Francesca, aunque no confesó el orden que le corresponderá a cada una de ellas.
¿Qué pasará con los demás personajes?
Además del misterio sobre el nuevo romance central, la serie continuará desarrollando otras historias dentro de la familia Bridgerton y su círculo social.
Entre las tramas que podrían tener mayor relevancia en la próxima temporada está el nuevo desafío de Penelope, quien podría enfrentarse a una competidora en el mundo de los secretos y chismes de la alta sociedad, un espacio que hasta ahora dominaba como Lady Whistledown.
También se espera ver el desarrollo de la relación entre Violet Bridgerton y Marcus, así como el papel de Benedict y Sophie dentro de la sociedad londinense tras su matrimonio.
Por otro lado, algunos personajes secundarios podrían ganar mayor protagonismo en los próximos capítulos, como Alice Mondrich, mientras que otros rostros habituales podrían reducir su presencia en la historia.
Una serie que sigue creciendo
Desde su debut en Netflix, Bridgerton se convirtió en uno de los mayores éxitos de la plataforma. Inspirada en las novelas de Julia Quinn, la serie combina romance, drama y estética de época con una visión moderna que ha logrado atraer a millones de espectadores en todo el mundo.
Cada temporada ha seguido la historia romántica de uno de los hermanos Bridgerton, una estructura narrativa que permite explorar diferentes personajes y relaciones dentro del mismo universo.
Si la serie mantiene este formato, aún quedan varias historias por contar dentro de la familia, incluyendo las de Hyacinth y Gregory, los hermanos menores que todavía deben crecer antes de convertirse en protagonistas.
El futuro de Bridgerton
Aunque Netflix mantiene el hermetismo sobre los detalles de las próximas entregas, todo indica que el universo Bridgerton seguirá expandiéndose durante varios años más.
Con nuevas historias, romances inesperados y secretos por descubrir, la quinta temporada promete mantener el interés del público y continuar consolidando a la serie como uno de los dramas de época más populares de la televisión actual.
Mientras tanto, los seguidores continúan atentos a cualquier pista sobre el próximo escándalo que revelará Lady Whistledown.