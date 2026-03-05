 Pet Fest 2026: ¡La Quinta Edición Imperdible para Mascotas!
Pet Fest 2026 regresa con su quinta edición: el evento imperdible para los amantes de las mascotas

Durante dos días, los asistentes podrán disfrutar de dinámicas para mascotas, charlas informativas y una amplia variedad de productos y comida.

Pet Fest, Pet Fest
Pet Fest / FOTO: Pet Fest

Los amantes de los animales en Guatemala ya tienen una cita marcada en el calendario para marzo.  El Pet Fest 2026, uno de los eventos más esperados para quienes comparten su vida con mascotas, celebrará su quinta edición los días 14 y 15 de marzo en el Parque de la Industria.

El evento se celebrará a partir de las 9:00 de la mañana, con una agenda llena de actividades pensadas para toda la familia. Este festival se ha consolidado como uno de los encuentros más importantes dedicados al bienestar animal en el país.

Durante dos días, los asistentes podrán disfrutar de una experiencia diseñada especialmente para perros, gatos y otros animales de compañía, con espacios de entretenimiento, aprendizaje y convivencia. Uno de los principales atractivos del Pet Fest 2026 será la gran variedad de actividades para mascotas.

Los visitantes encontrarán dinámicas recreativas, demostraciones y áreas especialmente habilitadas para que los animales puedan interactuar y divertirse en un ambiente seguro. Estas actividades buscan promover la socialización de las mascotas y fomentar el cuidado responsable.

Más del Pet Fest

Además del entretenimiento, el evento también tendrá un enfoque educativo para ti y tus masctoas.  A lo largo del festival se realizarán charlas informativas impartidas por expertos, quienes abordarán temas clave como la salud animal, la nutrición adecuada, el adiestramiento y la importancia de la adopción responsable.

Estas conferencias están pensadas para que los dueños puedan aprender más sobre cómo mejorar la calidad de vida de sus mascotas.

El Pet Fest 2026 en el Parque de la Industria también contará con la presencia de diversas marcas especializadas en productos para mascotas, que presentarán innovaciones en alimentos, accesorios, juguetes, artículos de higiene y servicios veterinarios.  Los visitantes tendrán la oportunidad de conocer las últimas tendencias del mercado y descubrir productos novedosos diseñados para el bienestar animal.

El acceso al evento tendrá un costo accesible de Q30 por persona, mientras que los niños y las mascotas podrán ingresar completamente gratis.

